Colunistas Bancada do PL pode garantir na próxima semana a criação da CPI da Corsan

Por Flavio Pereira | 23 de fevereiro de 2023

Líder da bancada do Partido Liberal, Rodrigo Lorenzoni anuncia decisão sobre a CPI na proxima terça-feira. (Foto: Divulgação/ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O líder da bancada do Partido Liberal na Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Lorenzoni admite que já existe uma tendência do bloco no legislativo, de garantir as cinco assinaturas para viabilizar a CPI da Corsan, mas a decisão final será tomada terça-feira. Com as cinco assinaturas do PL, o requerimento receberia o número mínimo de 19 deputados, viabilizando a instalação da comissão na Assembleia Legislativa. Lorenzoni explica que “temos um cuidado muito grande porque uma CPI é algo muito sério, e a bancada do PL entende também que a função dos parlamentos é muito mais de fiscalização. Não queremos que uma eventual CPI sirva para discussão ideológica, mas para investigar o processo de compra e venda. Não é uma discussão de esquerda ou direita, mas de certo ou errado, de lícito ou ilícito, trata-se de investigar o processo de venda da Corsan”.

O líder do PL esclarece que “é preciso deixar bem claro que bancada do Partido Liberal é a favor do processo de privatização da Corsan, inclusive nossa bancada votou lá atrás, a favor do processo porque acreditamos no modelo de privatização e entendemos que a Corsan possa melhorar a qualidade do serviço, atender ao marco do saneamento, somente com o investimento privado. Mas o que vem nos preocupando é esse processo de venda e suas eventuais falhas. Não discutiremos o conceito da privatização, o que nós queremos averiguar é se o negócio foi lícito, quem são os sócios do Grupo Aegea, se alguns destes têm algum vínculo com o governo do estado, e se alguém ganhou dinheiro com isso. Dizem que o valor mínimo para venda da empresa seria de R$ 6 bilhões. Ela possui um patrimônio imobiliario de R$ 9 bilhões e há uma judicialização intensa, que chama a atenção e impede a assinatura do contrato entre o governo e a empresa adquirente”.

Lorenzoni mostra-se preocupado também com o fato de que, pelo contrato, “a partir 2027 a empresa adquirente da Corsan, a Aegea, que já prestava serviços à companhia há décadas, poderá repassar aos consumidores, os investimentos e, ao invés de utilizar seu caixa, lançar esses valores na conta de consumo”.

Comandantes militares com o governador Eduardo Leite

O governador Eduardo Leite recebe no final da tarde desta quinta-feira, em audiências separadas, as visitas dos comandantes militares do Exército e da Aeronáutica no Sul: o comandante do Comando Militar do Sul (CMS), General de Exército Fernando José Sant’Ana Soares e Silva, e o comandante do Quinto Comando Aéreo Regional (V COMAR), Major-Brigadeiro do Ar Marcelo Fornasiari Rivero.

PL quer derrubar o seu líder na Câmara, o ex-petista Altineu Côrtes

Na Câmara dos Deputados foi aberta guerra na bancada do Partido Liberal, para derrubar o líder do bloco Altineu Côrtes (RJ), que pertencia ao Partido dos Trabalhadores. Os deputados do PL consideram Côrtes um “infiltrado” e estão incomodados com a sua aproximação com o governo Lula, e com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. A ala da direita culpa Côrtes pela perda da primeira vice-presidência da Câmara dos Deputados para o Republicanos. O PL acabou ficando com a segunda vice.

Pompeo de Mattos na Mesa da Câmara

O deputado federal gaúcho Pompeo de Mattos, do PDT ocupa uma suplência na secretaria da mesa da diretora da Câmara dos Deputados.

Projetos proíbem que o BNDES financie investimentos em outros países

Pelo menos três projetos de lei apresentados na Câmara dos Deputados limitam a possibilidade de o BNDES liberar financiamento para obras no exterior. São o Projeto de Lei Complementar (PLP) 1/23 do deputado Mendonça Filho (União-PE), o PLP 10/23, do deputado Kim Kataguiri (União-SP) e o PLP 13/23, da deputada Greyce Elias (Avante-MG).

Reunião decisiva com o Republicanos no Palácio Piratini

O governador Eduardo Leite recebe hoje, às 9 horas, no Palácio Piratini, os cinco deputados estaduais da bancada do Republicanos. Na pauta, a definição sobre co-participação do partido na gestão. O Republicanos, que não recebeu cargo de primeiro escalão, cogitava indicar, dentre outros representantes, o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, para uma diretoria do sistema financeiro (Banrisul ou Badesul).

Vereador Ramiro propõe Frente Parlamentar para debater a reforma tributária

O vereador Ramiro Rosário (PSDB) propôs ontem a criação de uma Frente Parlamentar na Câmara Municipal de Porto Alegre para avaliar “o impacto da reforma tributária” debatida em Brasília. Ramiro denuncia que “a reforma tributária do Lula aumentará em 300% os impostos sobre serviços e concentrará ainda mais recursos nas mãos do governo federal, prejudicando os municípios. Eles querem mais Brasília e menos Brasil”. A proposta será votada na sessão da próxima segunda-feira do Legislativo municipal.

Bancada do PL pode garantir na próxima semana a criação da CPI da Corsan