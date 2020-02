Rio Grande do Sul Sobe para 18 o número de casos confirmados de sarampo no Rio Grande do Sul em 2020

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Estado já teve 114 pessoas infectadas pela doença desde janeiro de 2019 Foto: Reprodução Estado já teve 114 pessoas infectadas pela doença desde janeiro de 2019 (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Subiu para 18 o número de casos confirmados de sarampo no Rio Grande do Sul em 2020. Os dados, divulgados pela SES (Secretaria Estadual da Saúde), contabilizam diagnósticos realizados até esta quinta-feira (13).

Somados aos números do ano passado, o Estado já teve 114 pessoas infectadas desde janeiro de 2019. Além dos sete novos casos deste ano, a SES ainda atualizou os números do ano passado, com mais duas confirmações. Após cinco anos livre do vírus, o sarampo voltou a ser identificado em território gaúcho em 2018.

Do total de casos em 2020, oito estão localizados em Sapucaia do Sul, cinco em Gravataí, três em São Leopoldo, um em Porto Alegre e um em Cachoeirinha. Ao todo, 15 municípios do Estado tiveram pessoas infectadas desde 2019.

Para o Ministério da Saúde, o fato de parte da população não estar em dia com o calendário vacinal fez com que o sarampo voltasse a circular. No Rio Grande do Sul, conforme dados da SES, 80% dos casos confirmados ocorreram em indivíduos não vacinados ou com esquema incompleto.

Brasil

Conforme o boletim epidemiológico, foram confirmados 18.203 casos do sarampo no Brasil em 2019, distribuídos em 23 unidades da federação. Cerca de 88,4% dos pacientes estão concentrados no Estado de São Paulo, principalmente na região metropolitana. Em relação aos óbitos, foram confirmadas 15 mortes por sarampo, sendo 14 em São Paulo e uma em Pernambuco.

