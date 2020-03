Brasil Brasil tem 25 casos confirmados de coronavírus

8 de março de 2020

Até a tarde deste domingo (08), o Brasil confirmou 25 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Três novos pacientes foram contabilizados pelos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas, de acordo com o Ministério da Saúde. São Paulo também apresentou mais três casos. 21 casos são importados; 4 são transmissão local; 663 casos ainda são suspeitos e 632 foram descartados.

No Rio

De acordo com a secretaria de saúde, o terceiro caso confirmado é de uma mulher de 42 anos, que mora no Rio e acompanhou a paciente que teve a confirmação da doença no sábado (07) em viagem à Itália. Os primeiros sintomas apareceram um dia após o retorno ao Brasil, que aconteceu no dia 4 de março.

Ela já estava sendo monitorada por profissionais da vigilância da secretaria, em parceria com o órgão municipal. O estado de saúde da mulher é estável e ela está em isolamento domiciliar. Além dos três casos já confirmados no estado, há outros 111 suspeitos.

Em Alagoas

A Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) do estado confirmou o primeiro caso neste domingo. O paciente é um alagoano de 42 anos que voltou da Itália no dia 3 de março e procurou atendimento médico em Maceió por apresentar sintomas. Ele está em isolamento domiciliar e o estado de saúde é estável.

Em São Paulo

Com três novos casos, o estado totaliza 16 pacientes infectados. Registra, ainda, 176 suspeitas da doença e 258 casos descartados.

No último balanço, divulgado no sábado, São Paulo tinha 13 casos confirmados e 184 suspeitas da doença. O estado registrou também os primeiros dois casos de transmissão local no país nesta semana.

De acordo com o infectologista David Uip, que coordena comitê de contingenciamento estadual, uma das pessoas contaminadas é irmã do primeiro paciente e a outra, a sobrinha.

“O caso número um tem a sua irmã e a filha da irmã, portanto a sobrinha, positivas e sintomáticas. Então provavelmente se contaminaram naquele almoço, e por apresentarem sintomas fizeram os exames que nós acabamos de saber que são positivas”, afirma. Ainda segundo Uip, o estado de saúde das duas “é muito bom”. “Sem problemas. Estão em casa”, completou.

