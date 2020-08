Porto Alegre Solicitações para serviços da Operação Tapa-Buracos diminuem em Porto Alegre

3 de agosto de 2020

Foto: Cristine Rochol/PMPA

O número de solicitações para serviços da Operação Tapa-Buracos em Porto Alegre, por meio do telefone 156, apresentou queda, segundo a prefeitura. No primeiro semestre deste ano, foram registrados 2.692 pedidos. A média mensal, que ficou em 449, é 33% menor do que a do mesmo período de 2019 (674) e 41% mais baixa do que a de 2018 (766).

“Essa diminuição no número de demandas é resultado direto dos investimentos inéditos em requalificação asfáltica que vêm sendo feitos pela prefeitura. Serão investidos em dois anos o que anteriormente era investido em duas décadas”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Marcelo Gazen.

“Neste trabalho, que é feito desde a base do asfalto, está sendo aplicado o polímero, que aumenta em 50% a durabilidade e é fundamental para evitar a formação de buracos”, concluiu.

“Vias campeãs em demandas pelo 156, como é o caso da avenida Protásio Alves, já estão recebendo intervenções, o que resulta numa diminuição significativa no número de reclamações”, disse o diretor da Divisão Geral de Conservação de Vias da Secretaria, engenheiro Nilton Magalhães.

Programa de Requalificação Asfáltica

Lançado pela prefeitura, o Programa de Requalificação Asfáltica inclui obras de requalificação estrutural e funcional de pavimento e contará com investimento de R$ 136.772.765,00. Atualmente, além da avenida Nilo Peçanha, concluída em maio, estão em andamento obras de dois lotes em trechos de outras cinco vias da Capital. Estão em processo licitatório a execução de obras de mais sete lotes, com a previsão de início dos serviços ainda no segundo semestre deste ano.

