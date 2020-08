Rio Grande do Sul Índice de isolamento social no Rio Grande do Sul registra aumento

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

O RS passou para a terceira posição no ranking nacional do isolamento social Foto: Divulgação O RS passou para a terceira posição no ranking nacional do isolamento social. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Após registrar queda em relação aos demais Estados, o índice de isolamento social no Rio Grande do Sul aumentou na última semana. No monitoramento do período de sete dias encerrado no domingo (02), o índice da população que evitou aglomerações ficou em 42,1%.

Com isso, o RS passou para a terceira posição no ranking nacional do isolamento social, atrás apenas de Acre (43,3%) e Piauí (42,9%), segundo dados divulgados nesta segunda-feira (03) pelo governo gaúcho. Na semana anterior, o percentual estava em 41,4%, quando o Estado figurou na décima colocação nacional.

O índice no RS segue à frente da média apurada em todo o País, que pela segunda semana seguida ficou em 40,3%.

Isolamento nas regiões

Conforme o mais recente estudo a partir do monitoramento de aplicativos em celulares, com base em dados disponibilizados pela empresa InLoco, as regiões de Lajeado (37%), Bagé (37,4%), Santa Cruz do Sul (38,4%), Santa Rosa (38,4%) e Caxias do Sul (38,6%) apresentaram os menores índices de isolamento social no Estado.

A população de Lajeado e cidades vizinhas apresentou praticamente o mesmo comportamento da semana anterior (36,9%), quando também ficou com o menor percentual no RS.

As regiões de Pelotas (44,5%), Porto Alegre (43,6%), Capão da Canoa (42,9%), Uruguaiana (41,5%) e Canoas (41%) são, pela ordem, as que apresentaram os melhores indicadores. Em algumas dessas áreas, o índice de isolamento beirou os 50% nos finais de semana.

Acesse aqui o levantamento mais recente sobre o isolamento social no Rio Grande do Sul.

