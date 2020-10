Geral Sonda da Nasa perde amostras de asteroide no espaço

24 de outubro de 2020

A Nasa diz que conseguiu colher uma grande quantidade de partículas do asteroide Bennu. (Foto: Divulgação)

A Nasa (a agência espacial norte-americana) anunciou na sexta-feira (23) que sua sonda Osiris-Rex conseguiu colher uma grande quantidade de partículas do asteroide Bennu após a operação histórica desta semana, mas que foram tantas que o compartimento de coleta não fecha. “Uma fração substancial da massa colhida está escapando”, declarou o chefe da missão, Dante Lauretta, durante conferência telefônica com jornalistas.

A sonda coletou cerca de 400 gramas de fragmentos, muito mais do que o mínimo de 60 gramas que se buscava inicialmente, informou o cientista. Mas entre 5 e 10 gramas já foram observados ao redor do braço coletor, em uma nuvem mais ou menos próxima devido ao entorno de microgravidade, que faz com que os fragmentos se comportem como fluidos.

“Minha grande preocupação é que as partículas estão escapando, somos vítimas do nosso sucesso”, explicou Lauretta. Em consequência, a operação de medida da massa, inicialmente prevista para este sábado, foi cancelada, já que se corre o risco de espalhar ainda mais as amostras.

A urgência agora é reduzir ao mínimo as atividades do aparelho e preparar o mais rapidamente possível o armazenamento das amostras em um compartimento na sonda. Os fragmentos estão em um compartimento localizado no fim do braço coletor do aparelho, cujo mecanismo de fechamento está bloqueado por partículas relativamente grandes.

“Acreditamos que estamos perdendo uma pequena fração do material, mas é mais do que eu queria, fiquei bastante preocupado depois que vi as imagens”, declarou Lauretta. “O mais prudente é armazená-lo com o maior cuidado possível, para minimizar qualquer futura perda.”

Descoberta sobre a Lua

A Nasa marcou uma coletiva de imprensa para segunda-feira (26) às 13h (horário de Brasília) onde promete anunciar uma “empolgante descoberta” sobre a Lua feita usando o telescópio infravermelho Sofia. Segundo a agência a descoberta contribui com seus esforços para aprender mais sobre a Lua, em apoio a missões de exploração do espaço profundo.

Não há mais detalhes sobre o que será anunciado, mas há menção ao programa Artemis, que pretende levar astronautas novamente à superfície Lunar em 2024 como preparação para o “próximo salto” da humanidade, a exploração de Marte no início da década de 2030. O evento será transmitido, apenas em áudio, no canal da Nasa no YouTube. As informações são da agência de notícias AFP e do site Olhar Digital.

