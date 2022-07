Ciência Sonda fotografou toda superfície de Marte, diz agência espacial chinesa

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Uma imagem de uma montanha em Marte tirada pela sonda chinesa Tianwen-1. Foto: Reprodução Uma imagem de uma montanha em Marte tirada pela sonda chinesa Tianwen-1. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Depois de mais de um ano na superfície de Marte, a sonda chinesa Tianwen-1 fez imagens cobrindo todo o planeta vermelho, anunciou a agência espacial do país na quarta-feira (29).

Tianwen-1, que significa “busca pela verdade celestial”, foi lançado em 2020 e pousou em Marte em maio passado, quando o rover Zhurong a bordo iniciou sua missão de patrulhar e explorar o planeta enquanto o orbitador girava no céu.

Em um comunicado, a Agência Espacial Nacional da China (CNSA, na sigla em inglês) disse que a sonda já completou todas as suas tarefas atribuídas, incluindo a captura de imagens de média resolução cobrindo todo o planeta.

As imagens, postadas pela agência espacial nas redes sociais, mostram o terreno acidentado da paisagem marciana: dunas vermelhas empoeiradas, vulcões, crateras de impacto, a camada de gelo do polo sul e os penhascos e cordilheiras dos cânions Valles Marineris – um dos maiores cânions do nosso sistema solar.

As imagens foram tiradas pelo orbitador da sonda, que circulou Marte 1.344 vezes, capturando imagens do planeta de todos os ângulos, enquanto o rover explorava a superfície, disse a CNSA.

O rover de seis rodas transportou instrumentos científicos em sua jornada, reunindo informações sobre a estrutura geológica, atmosfera, meio ambiente e solo de Marte. A sonda coletou 1.040 gigabytes de dados científicos brutos, que foram processados por cientistas na Terra e entregues a equipes de pesquisa para estudos adicionais, disse a agência.

A CNSA afirmou que compartilhou as informações de voo do orbitador com a Nasa (agência espacial norte-americana) e a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês), e os dados científicos estarão disponíveis para cientistas internacionais “no momento apropriado”.

Com as temperaturas caindo durante o inverno marciano, bem como as más condições de areia e poeira, o rover entrou em modo inativo em 18 de maio, que durará até a estação severa antes de seu despertar esperado em dezembro – quando a área de pouso entrará no início da primavera, trazendo um clima melhor.

O orbitador continuará realizando testes e se preparando para tarefas futuras, disse a agência espacial.

Antes do sucesso da China com o Tianwen-1, apenas os Estados Unidos e a antiga União Soviética haviam pousado uma espaçonave na superfície de Marte – mas a Índia, a ESA e os Emirados Árabes Unidos enviaram espaçonaves para entrar na órbita do planeta.

Com Tianwen-1, a China foi a primeira nação a tentar enviar um orbitador e um rover em sua primeira missão em Marte. A Nasa, por exemplo, enviou vários orbitadores a Marte antes mesmo de tentar um pouso.

