Por Redação O Sul | 17 de março de 2025

A partir das 20h, o Inter saberá os rivais na Libertadores, enquanto o Grêmio verá os confrontos na Sul-Americana. Foto: Divulgação/Conmebol A partir das 20h, o Inter saberá os rivais na Libertadores, enquanto o Grêmio verá os confrontos na Sul-Americana. (Foto: Divulgação/Conmebol) Foto: Divulgação/Conmebol

A partir das 20h desta segunda-feira serão sorteados em Luque, no Paraguai, os grupos das edições deste ano da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Fortaleza e Bahia representarão o Brasil na Libertadores. Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco, Vitória e Corinthians serão os participantes brasileiros na Sul-Americana.

Com exceção do Bahia, que veio da pré-Libertadores, nenhum outro time poderá enfrentar uma equipe conterrânea nos grupos deste torneio ou na Sul-Americana. As partidas se iniciam já no início deste mês de abril.

Botafogo, Palmeiras, Flamengo e São Paulo estão no Pote 1 do sorteio da Libertadores, junto com River Plate, Penãrol, Nacional e Racing. Logo, não encontram nenhum destes times nesta fase. Ainda assim, podem encarar equipes tradicionais como Olimpia, LDU, Colo Colo, Estudiantes, Atlético Nacional e Vélez Sarsfield. O Inter está no Pote 2, o Fortaleza, no Pote 3 e o Bahia, no Pote 4.

Veja os potes dos grupos da Libertadores

Pote 1: Botafogo, River Plate-ARG, Palmeiras, Flamengo, Peñarol-URU, Nacional-URU, São Paulo e Racing-ARG

Pote 2: Olimpia-PAR, LDU-EQU, Internacional, Libertad-PAR, Independiente del Valle-EQU, Colo-Colo-CHI, Estudiantes-ARG e Bolívar-BOL

Pote 3: Atlético Nacional-COL, Vélez Sarsfield-ARG, Fortaleza, Sporting Cristal-PER, Universitario-PER, Talleres-ARG, Deportivo Táchira-VEN e Universidad de Chile-CHI

Pote 4: Carabobo-VEN, Atlético Bucaramanga-COL, Central Córdoba-ARG, San Antonio Bulo Bulo-BOL, Alianza Lima-PER, Cerro Porteño-PAR, Barcelona-EQU e Bahia

Na Sul-Americana, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Cruzeiro estão no Pote 1, junto com Independiente, Lanús, Defensa y Justicia e América de Cali. Guaraní, do Paraguai, Huracán, Godoy Cruz e Unión, da Argentina, e Once Caldas, da Colômbia, são as equipes de maior expressão que podem aparecer no caminho dos brasileiros. Das demais equipes do país, o Vasco está no Pote 2 e Corinthians e Vitória, no Pote 4.

Veja os potes dos grupos da Sul-Americana

Pote 1: Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Independiente-ARG, Cruzeiro, Lanús-ARG, Defensa y Justicia-ARG e América de Cali-COL

Pote 2: Guaraní-PAR, Palestino-CHI, Caracas-VEN, Vasco, Huracán-ARG, Universidad Católica-EQU, Unión Española-CHI e Godoy Cruz-ARG

Pote 3: Once Caldas-COL, Racing-URU, Unión-ARG, Nacional Potosí-BOL, Cienciano-PER, Sportivo Luqueño-PAR, Academia Puerto Cabello-VEN e Cerro Largo-URU

Pote 4: Mushuc Runa-EQU, Atlético Grau-PER, Vitória, GV San José-BOL, Deportes Iquique-CHI, Melgar-PER, Corinthians e Boston River-URU

As fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontecem entre abril e maio. Um novo sorteio para definir os confrontos das fases eliminatórias dos torneios acontecerá em 4 de junho. A final da Sul-Americana está marcada para 22 de novembro e a da Libertadores, para 29 de novembro. Os locais ainda estão indefinidos.

2025-03-17