Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Rafaela Romolo ainda continua parecisa com Ana Paula Arósio. (Foto: Reprodução)

Em 2004, ela foi sósia mirim de Ana Paula Arósio num famoso comercial de TV. Mesmo depois de 16 anos da peça publicitária, Rafaela Romolo, hoje com 20 anos, segue na carreira artística e mantém semelhança com a veterana atriz.

“Acredito que pela propaganda ter ficado tão famosa na época, os nossos traços em comum ficaram muito marcados entre as pessoas. Quando alguém começa a dizer que já me viu em algum lugar, logo sei que irá se lembrar”, comenta Rafaela, que diz ainda ser abordada por pessoas na rua pelo sucesso do comercial: “A mais engraçada de todas as vezes foi em um bloco de carnaval que me pararam para tirar uma foto”.

Rafaela nem tinha completado 4 anos quando foi escalada para estrelar o comercial ao lado de Ana Paula Arósio. Mas ela ainda se lembra de alguns momentos com a atriz no estúdio.

“Eu era uma criança muito tímida, então lembro que levou um tempo para eu começar a conversar com ela. Mas logo descobrimos algumas coisas em comum: nós duas adoramos água de coco e andar a cavalo! Então, nos bastidores, sempre tinha água de coco nos esperando. Além disso, ela era muito carinhosa, brincava comigo e fazia de tudo para eu me sentir o mais confortável e segura gravando ao lado dela, já que eu era tão pequena”, relembra ela.

Depois de sua participação na campanha da Embratel, Rafaela não desgrudou mais do mundo artístico. Terminando a faculdade de Artes Cênicas, a atriz contou que até chegou a pensar em se graduar em um outro curso, mas seu amor de infância pela arte falou mais alto.

“Lembro que até tentei pensar em alguma outra coisa para estudar, mas não teve jeito, nunca me imaginei fazendo outra coisa que não atuando. Se pensava em alguma outra profissão, já me vinha uma voz na cabeça dizendo pra eu seguir o meu coração e ir estudar artes cênicas. Eu sou apaixonada pelo que faço e pelo que estudo”, finalizou.

