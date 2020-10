Magazine Gusttavo Lima deixa mansão em que vivia com a família por ordem judicial

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Gusttavo Lima deixa mansão que vivia com Andressa Suita e os filhos. (Foto: Reprodução/Instagram)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A mudança de Gusttavo Lima para um luxuoso apartamento de mais de 400 metros quadrados, em Goiânia, não aconteceu por um mero desejo do sertanejo de desembolsar cerca de R$ 4 milhões – pelo imóvel que ainda está em negociação. A mudança para o novo endereço, se deve a uma intimação judicial que ordenou a saída do cantor da mansão onde a ex-mulher, Andressa Suita, e os dois filhos do ex-casal devem viver.

Segundo informações do jornalista Lucas Pasin, “de acordo com fontes, Gusttavo foi intimado a deixar a residência”. No processo de divórcio movido por Suita, a influencer pede através de seus advogados que uma “liminar” da Justiça determine os direitos de cada parte.

Desde o fim do casamento, no início deste mês, Andressa Suita tem vivido com os filhos, Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2 anos, junto com a avó das crianças e o tio, irmão da modelo, na casa onde o ex-casal morava antes do divórcio, no Residencial Alphaville, também em Goiânia. A ex-sogra e o ex-cunhado, Alexandre Suita, não gostaram das atitudes do cantor com Andressa e têm dificultado o encontro do Embaixador com as crianças.

Gusttavo chegou a procurar Andressa na semana passada, tentando uma reconciliação, mas a modelo não aceitou. Ela segue irredutível com a ação de divórcio.

Enquanto isso, Gusttavo está em outro endereço. Ele está morando em um apartamento de luxo num bairro nobre de Goiânia. De acordo com a equipe do cantor, o artista negocia a compra de uma das unidades do Edifício Victorian.

A assessoria de Gusttavo Lima, não nega que exista uma liminar da Justiça, mas disse em nota que “o cantor saiu de casa assim que anunciou a separação. Aqui, ressaltamos que a residência oficial da família sempre foi a casa do Alphaville, onde inclusive o casal estava morando quando ocorreu o término da relação”.

Ainda segundo a equipe do cantor, a casa da fazenda permanece em reforma, por isso, não há nenhum morador. No momento, não há possibilidade de que a mesma seja habitada:

“Importante ressaltar que a casa da fazenda fica afastada da cidade e foi usada pela família aos finais de semana para lazer. Nos últimos meses, eles estavam por lá por conta da pandemia causada pela COVID-19”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine