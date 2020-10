Magazine Justin Bieber estreia novo documentário nesta sexta

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

O documentário Next Chapter, será disponibilizado no canal oficial de Justin no YouTube. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cantor pop Justin Bieber disponibilizará para seus fãs nesta sexta-feira (30), o seu novo documentário Next Chapter, em seu canal oficial no YouTube.

Justin Bieber: Next Chapter promete aos fãs um olhar íntimo sobre a vida do popstar durante a atual pandemia do coronavírus, bem como reflexões sobre sua vida crescendo sob os holofotes. Na primeira cena, Bieber comenta sobre seu crescimento nos últimos anos, atribuindo esta fase à sua relação íntima com o Cristianismo.

“Há muito mais confiança em meus relacionamentos … houve momentos em que eu estava realmente tipo, ‘Cara, essa dor vai passar algum dia'”?, diz Justin Bieber no documentário. “Prefiro fugir do que entrar neste ciclo. Agora, só tenho esperança em meu relacionamento com Deus. Isso não é baseado no medo. Não é baseado no meu passado. É baseado em quem eu realmente sou”, declarou o artista.

