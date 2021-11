Tecnologia Spotify entra na onda do TikTok e testa feed de vídeos verticais

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2021

A novidade foi incorporada à barra de ferramentas do app. (Foto: Reprodução)

O desenvolvedor Chris Messina identificou a introdução de uma nova guia chamada “Descobrir” em uma versão de testes do Spotify para o iOS. A novidade foi incorporada à barra de ferramentas do app, logo ao lado direito do botão “Início”, e leva o usuário a um feed de músicas com vídeos verticais.

A iniciativa tem uma funcionalidade similar ao TikTok, com curtas que são trocados em um tipo de carrossel vertical. Além de poder usar um botão de coração ao lado do nome da música para favoritar produções, o usuário consegue acessar a ficha de informações adicionais através de um atalho com três pontinhos.

Canvas

Messina acredita que o feed utiliza vídeos do formato Canvas. Disponibilizado em 2019, a ferramenta permite a criação de curtas que acompanham a música no aplicativo, funcionando como uma capa de álbum animada.

Segundo a empresa, a função melhora algumas formas de engajamento na plataforma, tornando mais provável o compartilhamento de músicas e a adição à playlists, entre outras métricas monitoradas.

Adaptação de formatos

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o Spotify “brinca” com um formato popular de outras redes sociais. Em 2020, a plataforma de streaming testou uma função de Stories similar ao do Snapchat com influenciadores para que a divulgação de playlists personalizadas.

Parece que muitos querem um pedacinho do TikTok. Este formato de exploração de conteúdo com vídeos verticais foi abordado pela Netflix em março com a estreia do Risadas Rápidas com cenas curtas e verticais de comédia. O YouTube também entrou na onda com formato Shorts, o Instagram conta com os reels e até o Pinterest lançou algo familiar através dos Idea Pins.

