Ciência Starship frustra SpaceX e é dada como “perdida”

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

A SpaceX também estava, pela primeira vez, tentando testar como o veículo Starship poderia implantar satélites. Foto: Reprodução A SpaceX também estava, pela primeira vez, tentando testar como o veículo Starship poderia implantar satélites. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O imponente sistema de lançamento Starship, da SpaceX, realizou seu sétimo voo de teste não tripulado na tarde desta quinta-feira (16). A versão atualizada do megafoguete foi lançada no que se tornou o voo mais ambicioso do programa até agora.

A SpaceX conseguiu repetir a façanha de capturar um propulsor que retornou à Terra. No entanto, após oito minutos e meio de voo, a nave Starship foi perdida.

“A Starship sofreu uma rápida desmontagem não programada durante sua queima de ascensão”, informou a empresa na rede X (antigo Twitter). A expressão “desmontagem rápida não programada” é frequentemente utilizada pela SpaceX para descrever uma explosão. “As equipes continuarão analisando os dados do teste de hoje para identificar a causa raiz. Em testes como este, o sucesso está no aprendizado, e o voo de hoje contribuirá para aprimorar a confiabilidade da Starship.”

O site de rastreamento de aeronaves Flightradar24 divulgou na X que a explosão da Starship causou impacto no tráfego aéreo, obrigando aeronaves a esperar ou desviar para evitar possíveis detritos. Paralelamente, publicações nas redes sociais relataram a queda de fragmentos da espaçonave no Caribe.

A nave Starship, acoplada ao propulsor Super Heavy, foi lançada às 19h35min (horário de Brasília), ou 16h35min no horário local. Os 33 motores do propulsor foram acionados, emitindo um rugido ensurdecedor na Starbase, a base de lançamento da SpaceX em Brownsville, Texas.

Pela primeira vez, um dos motores Raptor utilizados já havia estado no espaço. A SpaceX revelou que o motor foi recuperado do propulsor Super Heavy usado no quinto voo de teste da empresa, realizado em outubro.

Após consumir grande parte de seu combustível, o propulsor Super Heavy foi guiado pela SpaceX para um pouso preciso no local de lançamento, após se separar da Starship. A nave, então, acionou seus motores para iniciar o voo no espaço.

O Super Heavy foi direcionado aos “hashis” – braços metálicos da estrutura conhecida como “Mechazilla”. Essa torre de lançamento da SpaceX também funciona como um mecanismo de captura para partes do foguete que retornam à Terra após o lançamento.

Enquanto o Super Heavy acertou em sua tentativa de pouso, esperava-se que a nave espacial Starship continuasse se impulsionando pelo espaço, atingindo velocidades quase rápidas o suficiente para entrar em órbita ao redor da Terra.

Mas a nave espacial Starship parou de fornecer telemetria, sugerindo que a nave espacial pode ter se perdido.

“Estávamos esperando o corte do motor da nave há cerca de 40 segundos”, disse o porta-voz da SpaceX, Dan Huot, na transmissão ao vivo durante uma parte crucial da fase de subida. “Vimos alguns desses motores começarem a falhar antes desse ponto. E agora estamos, estamos apenas esperando para tentar obter as últimas notícias sobre onde estamos.”

