Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2025

O zoológico de Sapucaia do Sul funciona de terça a domingo, das 9h às 17h Foto: Divulgação O zoológico de Sapucaia localiza-se no quilômetro 252 da BR-116. O local funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O leilão eletrônico de animais do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, foi concluído na quinta-feira (16) com cem animais arrematados pelo valor total de R$ 137,8 mil.

No certame, 28 diferentes compradores adquiriram 78 cisnes, 20 pavões e dois jegues. Solicitado pela Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do RS com o objetivo de evitar a superpopulação de animais no zoológico, o leilão foi organizado pela Subsecretaria da Administração Central de Licitações.

O dinheiro arrecadado com o leilão dos animais será destinado ao Fema (Fundo Estadual do Meio Ambiente). O Conselho Gestor do fundo será responsável por definir a aplicação dos valores. Restaram 78 animais sem interessados no certame: 72 cisnes, quatro jegues e dois pôneis.

Os arrematantes serão responsáveis pela emissão da Guia de Transporte Animal e por garantir a continuidade dos cuidados com a saúde e bem-estar dos bichos, conforme a legislação vigente. O descumprimento das normas relacionadas à saúde e aos direitos dos animais poderá resultar em sanções penais, civis e administrativas.

O zoológico de Sapucaia localiza-se no quilômetro 252 da BR-116. O local funciona de terça a domingo, das 9h às 17h.

