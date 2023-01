Política Supremo mantém prisão de Roberto Jefferson

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2023

O ex-deputado foi preso em outubro do ano passado após oferecer resistência armada ao cumprimento do mandado de prisão decretado por Alexandre de Moraes Foto: Valter Campanato/Agência Brasil O ex-deputado foi preso em outubro do ano passado após oferecer resistência armada ao cumprimento do mandado de prisão decretado por Alexandre de Moraes. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta terça-feira (24) manter a prisão preventiva (por tempo indeterminado) do ex-deputado federal Roberto Jefferson.

Jefferson foi preso em outubro do ano passado após oferecer resistência armada ao cumprimento do mandado de prisão decretado por Moraes. O mandado foi expedido depois que o ex-parlamentar publicou um vídeo na internet no qual ofendeu a ministra Cármen Lúcia com palavras de baixo calão.

Na ocasião, o ex-deputado deu tiros de fuzil e lançou granadas contra os policiais que foram ao local. Em função do episódio, ele foi indiciado pela Polícia Federal por quatro tentativas de homicídio.

Após a prisão, a defesa alegou problemas de saúde e tentou transferir Jefferson do presídio de Bangú 8, no Rio de Janeiro, para um hospital, mas o pedido também foi rejeitado.

