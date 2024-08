Olimpíada Surfe na Olimpíada: a gaúcha Tatiana Weston-Webb vence espanhola e garante vaga na semifinal

1 de agosto de 2024

Tati terminou a bateria com 8.10, após receber 5.50 e 3.60. Foto: William Lucas/COB

O Brasil está na semifinal do surfe feminino! Na noite dessa quinta-feira (1), Tatiana Weston-Webb venceu a espanhola Nadia Erostarbe e garantiu a classificação para a semifinal do torneio que acontece em Teahupo’o, no Taiti.

Em uma bateria apertada e de muita disputa, a gaúcha se deu melhor por conta de sua melhor onda. Tati terminou a bateria com 8.10, após receber 5.50 e 3.60, enquanto a espanhola finalizou a etapa com 6.34, com 3.57 e 2.77 em suas maiores notas.

Classificada, a surfista agora aguarda a vencedora do duelo entre Luana Silva, também brasileira, e da costa-riquenha Brisa Hennessy.

Tanto a semifinal, quanto a final estão marcadas para a noite do próximo sábado (3).

