Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Seleção brasileira busca avançar para às quartas de final como um dos dois melhores terceiros da fase de grupo. Foto: Alexandre Loureiro/COB Seleção brasileira busca avançar para às quartas de final como um dos dois melhores terceiros da fase de grupo. (Foto: Alexandre Loureiro/COB) Foto: Alexandre Loureiro/COB

O Brasil perdeu suas duas primeiras partidas no vôlei masculino e se complicou nas Olimpíadas de Paris 2024. Agora, se quiser avançar às quartas de final, a seleção brasileira deve vencer o Egito nesta sexta-feira (2), às 8h (de Brasília). O placar, no entanto, tem de ser elástico: 3 sets a 0 ou 3 sets a 1.

Com as derrotas para Itália e Polônia nas duas primeiras rodadas, o time brasileiro perdeu a oportunidade de se classificar na liderança ou na segunda posição do Grupo B. Com isso, a equipe comandada por Bernardinho busca passar de fase como um dos dois melhores terceiros colocados da fase de grupo.

Atualmente, o Brasil está em terceiro lugar do Grupo B com apenas um ponto. No Grupo A, a Sérvia também está em terceiro com um ponto e, no Grupo C, a Alemanha é a terceira com três pontos. No vôlei, uma vitória por 3 a 0 ou 3 a 1 rendem três pontos para a equipe vitoriosa. Já em uma vitória por 3 a 2, os vencedores ganham dois pontos e os perdedores somam um.

O Brasil, assim como a Sérvia, pode chegar a quatro pontos. A seleção brasileira leva vantagem no critério de desempante por vencer mais sets durante a competição. Nesse caso, uma vitória tranquila contra o Egito garante que a seleção brasileira não possa ser alcançada pelos sérvios e termine a fase de grupos como um dos dois melhores terceiros colocados.

Caso a seleção ganhe no tie-break contra o Egito, será necessário pegar a calculadora e torcer para a derrota de outras equipes. Nesse cenário, o Brasil chegaria aos três pontos e se classificaria com três resultados distintos dos rivais: caso a Sérvia vença o Canadá por 3 a 2, caso o Canadá vença a Sérvia por qualquer placar ou caso a Argentina vença a Alemanha por 3 a 0.

