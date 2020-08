Um surfista australiano bateu em um tubarão que havia atacado sua esposa até que o animal soltasse a perna da vítima. A polícia informou que o casal estava surfando em uma praia na área de Port Macquarie, 400 km ao norte de Sydney, na manhã do sábado (15) quando o tubarão mordeu a mulher duas vezes na perna direita.

“O marido começou a bater no animal até que a soltou”, afirma a polícia em um comunicado. Os paramédicos fizeram o atendimento inicial à mulher, Chantelle Doyle, de 35 anos, que foi levada de helicóptero para um hospital.

Uma testemunha do ataque chamou o homem de “herói” por enfrentar um grande tubarão branco de quase três metros de comprimento. “Ele agarrou o tubarão e o atingiu com muita força porque não a largava”, disse Jed Toohey ao jornal Daily Telegraph. “Ele a salvou. Foi incrível”, completou. O marido da vítima, Mark Rapley, minimizou o heroísmo e afirmou ao jornal que “qualquer um teria feito o mesmo”.

A Austrália é um dos países que registra mais ataques de tubarão. No mês passado, um tubarão atacou um menino de 10 anos quando estava pescando na costa da Tasmânia. O pai da criança entrou no mar e conseguiu salvar o filho.

Ataques

Férias em uma praia paradisíaca podem virar o pior pesadelo pelo ataque de um tubarão. Diversos cartazes espalhados pelas areias da praia de Boa Viagem, a mais frequentada da capital pernambucana, avisam sobre o perigo ligado à presença de tubarões. No entanto, turistas desavisados ainda sofrem ataques. Por isso, é bom conferir diferentes lugares ao redor do mundo onde é melhor evitar o mergulho.

Boa Viagem, Brasil – O litoral do Recife é o ponto que mais sofre de ataques de tubarão em toda a América do Sul. Uma das praias mais perigosas é também uma das mais frequentadas: trata-se da praia de Boa Viagem, onde diversos cartazes indicam aos turistas a presença destes animais. As espécies mais encontradas são os tubarões cabeça chata e tubarões-tigre.

New Smyrna Beach, Estados Unidos – Os tubarões cabeça-chata que infestam as águas de New Smyrna Beach fizeram desta região no nordeste da Flórida o local com o maior número de ataques por ano. Situada no condado de Volusia, a praia nunca registrou mortes por ataque de tubarão, apenas ferimentos.

Sharm el Sheikh, Egito – A cidade de Sharm el-Sheikh é o principal destino turístico no litoral egípcio. Visitantes do mundo inteiro prestigiam a região para mergulhar em águas cristalinas e ideais para mergulho. Entre a grande biodiversidade local encontra-se também a presença de tubarões, responsáveis por alguns ataques nos últimos anos.

Coffin Bay, Austrália – Ataques de tubarão são frequentes no extenso litoral da Austrália. Apesar de ter praias paradisíacas, a área de Coffin Bay, no sul do país, tem altos índices de ataques e não é nada recomendada para quem quer dar um mergulho sem perigo.

Califórnia, Estados Unidos – O litoral norte da Califórnia é bastante frequentado por tubarões de diversas espécies. Uma centena de ataques foram registrados na história e os tubarões são avistados com frequencia em pontos como a cidade de Santa Cruz e a praia de Surf Beach.