Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

"Coisas que a Sabrina Sato não passa", brincou a atriz Foto: Reprodução/Instagram

Taís Araujo, de 42 anos divertiu os seguidores ao contar um momento do seu sábado (28). Ao tomar sol de biquíni com seus filhos, as crianças reagiram à silhueta da mãe. Com Lázaro Ramos, ela tem João Vicente, de 9 anos, e Maria Antônia, de 5.

“Coisas que a Sabrina Sato não passa. Eu de biquíni pegando sol, Maria e João mexendo na minha perna soltam a seguinte frase: ‘Nossa mãe, dentro da tua perna é muito mole né? Tem uma textura de slime’. E eu ‘para gente’! Viro de costas e eles: ‘ih mãe, tua bunda também'”, conta.

Tais, que se recupera da Covid-19 em casa com o marido, agradeceu nesta semana pelas mensagens de feliz aniversário que recebeu. “Essa foto é de agora, tirei às 9h40. Desde ontem tenho sido invadida por uma felicidade imensa, felicidade e gratidão por estar viva, por meus pais estarem bem e por eles serem pais tão presentes e atentos, por ter uma irmã̃ que é minha grande parceira, por ter um companheiro que está́ de mãos dadas comigo, por ter filhos saudáveis e amorosos, por ter uma família que me ama, por ter amigos que são a família que eu escolhi, por ter uma profissão que eu amo e me reconhece, por ser artista e ter um público que me acompanha. Estou feliz e esse post é pra agradecer a cada um de vocês, a vida, a saúde e as bênçãos”, disse ela.

