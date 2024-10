Política “Talvez a minha obsessão pela educação seja por eu não ter um diploma”, diz Lula

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2024

Governo federal anunciou repasse de mais de R$ 1,9 bilhão para educação na Bahia, a partir de recursos do Novo PAC Foto: Reprodução . (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (17) que o governo federal irá repassar mais de R$ 1,9 bilhão para a educação da Bahia, a partir de recursos do Novo PAC (Novo Programa de Aceleração do Crescimento).

Desse total, R$ 478,3 milhões serão aplicados nas universidades federais e R$ 249,3 milhões nos institutos federais baianos. Outros R$ 1,2 bilhão serão destinados para a construção de creches e escolas e aquisição de veículos escolares na Bahia. De acordo com o governo federal, cada obra será realizada em um município diferente, mas a mesma cidade pode receber mais de uma benfeitoria custeada pelo programa.

Confira a divisão do repasse para educação básica:

R$ 458,6 milhões: construção de 94 creches e escolas regulares;

R$633,3 milhões: construção de 62 escolas de tempo integral;

R$ 113,8 milhões serão utilizados na compra de 244 ônibus escolares.

“Talvez a minha obsessão pela educação seja porque eu não tive um diploma universitário. Em vez de ficar chorando o diploma que eu não tive, eu quero que o filho do povo pobre e do trabalhador tenha direito de estudar. […] Eu quero que a filha da empregada doméstica possa disputar com a filha da patroa uma vaga na universidade”, afirmou o presidente.

Nas universidades e institutos federais do estado, os recursos serão aplicados na construção de novos hospitais universitários e de novos campi, bem como na consolidação das instituições federais existentes.

De acordo com o governo federal, 100 novos institutos federais serão financiados pelo Novo PAC. Desse total, oito estão na Bahia. A meta é alcançar 11,2 mil vagas de educação profissional e tecnológica no estado, com investimento de R$ 200 milhões para construção dessas unidades.

O governo também prevê destinar R$ 49,3 milhões para institutos federais baianos já existentes até 2026. Serão priorizados aqueles que ainda não têm infraestrutura completa, como restaurantes estudantis, bibliotecas, salas, laboratórios e quadras esportivas.

Pé-de-Meia

Na Bahia, 406 mil estudantes foram beneficiados pelo programa que oferece uma poupança a alunos que concluíram o ensino médio. Até setembro, o Ministério da Educação repassou R$ 382,8 milhões aos participantes do Pé-de-Meia no estado.

“O Pé-de-Meia é um incentivo. Não é a solução. Ele garante que, se vocês se dedicarem e quiserem vencer na vida, pense no que o Lula era e onde ele chegou e onde vocês podem chegar”, disse o chefe do Executivo.

Até o fim de 2024, o programa deve pagar R$ 815 milhões em incentivos aos jovens baianos, a depender do cumprimento dos critérios de frequência e aprovação. Em todo o País, são quase 4 milhões de jovens participantes do Pé-de-Meia.

