Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Utilizar as medidas recomendadas pelas redes sociais ajuda na visualização correta do conteúdo. (Foto: Reprodução)

Publicar imagens e vídeos no tamanho recomendado pelas redes sociais é essencial para que as postagens sejam visualizadas corretamente, com a melhor qualidade. As medidas das fotos variam para imagens de perfil, capa, publicações e anúncios do Instagram, Facebook e Twitter. Para as páginas de empresas ou de criadores de conteúdo, é importante criar artes e fotos nas dimensões indicadas para que nenhuma informação seja cortada nas publicações.

Além disso, imagens muito grandes ou pequenas em geral são reajustadas pelas redes sociais, ficando distorcidas e com qualidade baixa. Assim, é interessante saber as dimensões recomendadas para que as publicações chamem atenção dos seguidores. Confira, a seguir, o tamanho de imagens com as medidas certas para as redes sociais em 2020.

Instagram

Foto de perfil: As imagens de perfil do Instagram devem ser quadradas, com dimensões mínimas de 110 x 110 pixels. No entanto, a dimensão recomendada é 720 x 720 pixels, para que a foto do usuário tenha mais qualidade.

Fotos e vídeos no Feed: As fotos publicadas no feed do Instagram devem ter a largura mínima de 320 pixels e máxima de 1080 pixels para manter a resolução. Assim, as imagens quadradas devem ter no máximo 1.080 x 1.080 pixels. Para as fotos na horizontal, as dimensões são 1.800 por 1.350 pixels de altura. Já as imagens na vertical devem ter altura de 566 pixels com largura de 1.080 pixels.

Os vídeos também devem ter, no máximo, 1.080 pixels de largura e entre 566 e 1.350 pixels de altura. Além disso, a duração máxima dos clipes publicados no feed é de 60 segundos.

Foto e vídeos para Stories: As fotos e vídeos para Stories devem ter o tamanho de 1.080 x 1.920 pixels, para ocuparem perfeitamente a tela. Se essa proporção for diferente, o conteúdo ficar maior ou menor do que a área destinada aos Stories.

Vídeos para IGTV: Os vídeos para a IGTV gravados na vertical, devem estar na proporção 9:16. Já as gravações na horizontal devem ter a proporção 16:9. Além disso, o Instagram exige que as filmagens tenham, no mínimo, 30 FPS e resolução de 720 pixels. A foto de capa para os vídeos do IGTV deve ter 420 pixels de largura por 654 pixels de altura ou na proporção 1:1,55.

Capas de destaques: As capas dos destaques também devem ser quadradas e devem ter o tamanho de 1.000 x 1.000 pixels, para melhor exibição. Vale destacar que a informação importante da capa deve estar no centro da imagem, pois ela será cortada para ficar redonda e se adequar ao formato.

Anúncios: Os anúncios no feed do Instagram com imagens quadradas devem ter no mínimo 600 x 600 pixels e no máximo 1.936 x 1.936 pixels. As imagens na horizontal devem ter no mínimo 600 x 315 pixels e no máximo 1.936 x 1936 pixels. Já as fotos na vertical devem ter resolução mínima de 600 x 750 pixels e máxima de 1.936 x 1.936 pixels. Para os Stories, os anúncios devem ter 1.080 x 1.920 pixels.

Facebook

Avatar: As imagens adicionadas como avatar de perfis pessoais devem ter no mínimo 320 pixels de largura e 320 pixels de altura, para que a foto seja exibida com mais qualidade. Já para as páginas, as imagens devem ter 170 x 170 pixels para serem exibidas corretamente nos computadores e 128 x 28 pixels, em smartphones.

Capa: As fotos de capa de um perfil pessoal têm dimensões de 851 pixels de largura por 315 pixels de altura. Já as capas de páginas no Facebook possuem dimensões de 820 pixels de largura por 312 pixels de altura nos computadores. Nos celulares, elas ocupam apenas 640 por 360 pixels.

Eventos: As fotos e vídeos de capa dos eventos devem ter 1.200 pixels de largura por 626 pixels de altura. Além disso, os clipes devem ter no mínimo 30 segundos e no máximo cinco minutos de duração.

Stories: Os Stories do Facebook medem 1.080 de largura por 1.920 pixels de altura.

Posts com link e imagem: As imagens de posts que possuem link no Facebook devem ter 1.080 x 1.080 pixels.

Posts com imagens: Para não perder a qualidade, as imagens devem ter até 2.048 pixels de largura, ou menos. Além disso, as fotos devem estar no formato JPEG e com o perfil de cor sRGB para serem exibidas com a melhor qualidade no Facebook.

Posts com vídeos: Os vídeos no Facebook devem estar nas proporções 9:16 para 16:9. Além disso, as gravações precisam estar nos formatos MP4 ou MOV, não podem passar de 240 minutos e o arquivo deve ter, no máximo, 4 GB.

Posts carrossel: As imagens de posts carrossel devem ser quadradas e o Facebook recomenda o tamanho 1.080 x 1.080 pixels para exibição com maior qualidade.

Anúncios: As imagens dos anúncios devem ter entre 566 e 1.350 pixels de altura e 1.080 pixels de largura. Se a propaganda tiver um link vinculado, as fotos devem ter 1.080 x.1080 pixels. Já os vídeos dos anúncios devem estar na proporção entre 9:16 ou 16:9.

Twitter

Perfil: As fotos de perfil do Twitter devem ter dimensões de 400 x 400 pixels e o arquivo precisa ter no máximo 2 MB. Os formatos aceitos pela rede social são JPEG, GIF e PNG.

Capa: As imagens de capa têm as medidas de 1.500 x 1.500 pixels.

Posts com imagens e posts com link e imagem: As imagens dos posts no Twitter, com ou sem link, podem ter qualquer tamanho, pois são redimensionadas automaticamente. No entanto, para que a miniatura mostre todo o conteúdo, o ideal é que as fotos tenham 1.920 x 1.800 pixels. Além disso, o arquivo das imagens dever ter no máximo 5 GB e estar nos formatos JPEG, PNG ou GIF

Posts com vídeos: Os vídeos em posts devem ter no mínimo 32 x 32 pixels e no máximo 1.920 x 1200 pixels. Além disso, o arquivo não pode passar de 512 MB e deve estar no formato MP4.

Fleets: As imagens e vídeos que ocupam todo o espaço vertical do Fleets possuem as dimensões de 1.080 de largura por 1.920 pixels de altura.

Anúncios: As imagens e GIFs de anúncios devem ter largura mínima de 600 pixels. Qualquer altura é permitida, mas ela não pode ser maior do que a largura para não cortar. No celular, as imagens são exibidas na proporção 16:9, ou seja, 1.920 x 1.800 pixels.

