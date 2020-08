O novo método de transferência rápida de arquivos do Google será liberado primeiro para alguns modelos do Pixel e da Samsung. (Foto: Reprodução)

O Google oficializou seu método de compartilhamento rápido de arquivos entre dispositivos Android. Batizado de Nearby Share, ele é equivalente ao AirDrop, da Apple. O recurso, lançado nesta terça-feira (4), começará a ser liberado para modelos do Pixel e da Samsung, e nas próximas semanas chegará a outros celulares a partir do Android 6.0 Marshmallow.

Com o Nearby Share, é possível transferir fotos, vídeos e outros tipos de arquivos, além de links para sites, com mais rapidez do que por apps de mensagens, por exemplo. O Google explica que, ao abrir o arquivo, basta selecionar a opção de compartilhar e tocar na opção Nearby. Em seguida, o celular busca aparelhos que estão próximos e permite escolher para qual deles a transferência será feita.

O destinatário é notificado e só precisa autorizar a conexão entre os celulares. “O Nearby Share escolhe automaticamente o melhor protocolo para o compartilhamento rápido e fácil usando Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC ou Wi-Fi ponto a ponto [conhecido como Wi-Fi Direto] – permitindo que você compartilhe mesmo quando estiver totalmente offline”, indicou a empresa, ao anunciar a novidade do Android.

Além de agilizar a transferência de arquivos e oferecer uma padronização no Android, o novo método é criptografado, o que, segundo a empresa, garante que informações de contato não sejam compartilhadas para a outra pessoa. O recurso conta ainda com configurações de privacidade para tornar o dispositivo visível para todos os contatos, apenas alguns deles ou ninguém.

Nos próximos meses, o Nearby Share conseguirá transferir arquivos entre celulares Android e Chromebooks. Em seu comunicado sobre o recurso, o Google não informou se e quando ele ficará disponível para outros sistemas operacionais. No entanto, ele possivelmente será compatível com Windows, Mac e Linux, que fariam transferências pelo Chrome.

O que é AirDrop?

O AirDrop é um recurso de compartilhamento de arquivos, fotos e documentos entre dispositivos da Apple sem complicações e de forma simplificada, sem a necessidade de maiores ajustes ou permissões. O recurso é suportado por iPhones, iPads, iPods Touch e Macs.

Como o protocolo de comunicação do AirDrop usa tanto o Wi-Fi quanto o Bluetooth para compartilhar os arquivos, o recurso exige que os dispositivos estejam próximos uns dos outros para funcionar.