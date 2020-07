Tecnologia A Apple quebrou sua tradição e alertou que o lançamento do iPhone vai atrasar este ano

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











iPhone 12 deverá ser lançado em outubro. (Foto: Reprodução/Apple)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A próxima geração do iPhone – provavelmente chamada de iPhone 12 – será anunciada com atraso em relação aos anos anteriores. O chefe de finanças da Apple, Luca Maestri, confirmou o adiamento em “algumas semanas”. Com isso, a empresa deve quebrar a tradição de apresentar suas novidades no mês de setembro. O executivo não deu detalhes sobre a decisão, mas já circulavam no mercado informações extraoficiais sobre um possível problema com a cadeia de suprimentos.

O aviso foi dado durante a apresentação dos resultados financeiros do trimestre fiscal entre abril e junho. O período engloba as vendas do iPhone SE (2020), considerado um telefone “barato” para os padrões da empresa. Ele foi pivô de uma migração em massa do Android para o ecossistema da Apple nos Estados Unidos.

As vendas cresceram apesar da crise mundial provocada pela pandemia da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A receita com o smartphone totalizou 26,4 bilhões de dólares, um acréscimo de aproximadamente 1% em relação ao mesmo período do ano passado.

Vendas de iPads cresceram 33%, enquanto os computadores Mac tiveram um aumento de 21%. O CEO da Apple Tim Cook disse que o desempenho comprova o quanto os produtos da empresa são importantes nas vidas dos clientes.

Há expectativa de que a linha de celulares deste ano traga pela primeira vez a conexão 5G. A velocidade de downloads tende a ser pelo menos 20 vezes maior do que no atual 4G.

Para chegar neste resultado, a companhia estaria trabalhando em quatro modelos diferentes de iPhone 12. Eles teriam o processador A14 (ainda não anunciado), tela OLED e câmera tripla na traseira. Também se fala sobre um cabo reforçado de energia e dados, mas sem carregador e fones de ouvido diretamente na caixa dos equipamentos.

O site norte-americano The Verge lembra que esta não é a primeira vez que a companhia atrasa a entrega de smartphones. O mesmo ocorreu no ano de 2017 com a chegada do iPhone X, aparelho que renovou o visual da marca. O formato é seguido até hoje pelo iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia