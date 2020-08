Tecnologia Empresa chinesa inventa carregador rápido que reabastece o celular em 20 minutos

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2020

Novo carregador da Oppo pode reabastecer celular em 20 minutos. (Foto: Reprodução)

A empresa chinesa Oppo fez uma demostração ao vivo de um novo sistema de carregamento rápido de 125 W capaz de reabastecer um celular de 4.000 mAh em apenas 20 minutos. O componente já está pronto para ser produzido em massa e deve chegar ao mercado nos próximos lançamentos da companhia.

O modelo tem o dobro de potência da versão anterior, de 65 W. Apesar disso, o componente não é duas vezes mais rápido, já que a velocidade de carregamento diminui à medida em que a bateria é abastecida, a fim de evitar o superaquecimento. O modelo anterior levava 30 minutos para fornecer carga completa.

O dispositivo anunciado é compatível com as tecnologias VOOC e SuperVOOC e é capaz de fornecer uma carga elétrica de 20V a 6,25A de corrente, convertidos em 10V e 12,5A dentro do telefone. Esta conversão acontece por meio de três bombas de carga com 98% de eficiência.

A corrente de carga e descarga da bateria do carregador (C-rate) é 6, o que significa que, em tese, a bateria poderia ser totalmente carregada dentro de 1/6 de hora, ou seja, em dez minutos. Contudo, o aparelho leva o dobro do tempo devido à redução de velocidade no final do carregamento.

Em relação à segurança, a Oppo elevou o número de sensores de temperatura de quatro, presentes no modelo anterior, para dez no novo modelo, o que garante que a bateria nunca passe dos 40°C. Além disso, os novos carregadores usam criptografia de 128 bits para impedir que hackers modifiquem o dispositivo.

A empresa

A Oppo foi fundada em 2001, na China, e hoje é conhecida como a quarta maior fabricante de smartphones do mundo. Presente em 31 países, a companhia se consagrou por sua linha de produtos que inclui, também, MP3 players, leitores de DVD, Blu-Ray e, nos últimos anos, aparelhos celulares.

Um dos maiores destaques dos smartphones da Oppo é a sua tecnologia para as selfies. A empresa vem investindo em inteligência artificial para melhorar a experiência dos usuários, tornando-se popular, principalmente, entre os jovens.

De acordo com a companhia, a missão da Oppo é ser uma das marcas líderes mundiais em produtos eletrônicos. Para isso, a empresa tem como objetivo expandir sua atuação para a Europa e América em breve.

Qualcomm

No início da semana, a Qualcomm anunciou o lançamento de uma nova tecnologia de carregamento rápido que também promete abastecer o celular em 15 minutos. O dispositivo, chamado de Quick Charge 5, depende de um carregador de 100 W e funciona em smartphones com bateria de 4.500 mAh. O recurso ainda está em fase de testes e pode chegar ao mercado ainda nesse semestre, inicialmente para celulares Android com processadores Snapdragon 865 e 865 Plus.

