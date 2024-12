Saúde Tâmara: o alimento de origem natural que substitui o açúcar e fornece potássio, magnésio e cálcio

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2024

Esse alimento pode ser até 10 vezes mais doce que o açúcar refinado tradicional. (Foto: Freepik)

Para manter uma boa saúde, é importante ter em mente que o consumo de açúcar deve ser limitado. Assim, evita-se o desenvolvimento de diversas doenças, incluindo diabete, obesidade e alguns problemas cardiovasculares. Por isso, diversos especialistas e nutricionistas recomendam reduzir ao máximo a presença do açúcar na dieta diária, o substituindo por alternativas mais saudáveis e naturais. Uma das opções mais comuns são as tâmaras.

Esse alimento pode ser até 10 vezes mais doce que o açúcar refinado tradicional e, além disso, oferece certos benefícios nutricionais, tornando-se uma opção ideal para quem deseja manter uma dieta saudável sem abdicar do sabor doce.

Da mesma forma, esse produto é conhecido pelo alto teor de nutrientes essenciais que oferece ao organismo, como potássio, magnésio, cálcio e outros minerais fundamentais para o bom funcionamento do corpo.

Além disso, destaca-se pelo elevado conteúdo de fibras e antioxidantes, que o tornam um excelente alimento para contribuir com a saúde digestiva e a prevenção de outras doenças.

Embora as tâmaras possuam uma quantidade significativa de calorias, a energia que fornecem provém, principalmente, de açúcares naturais, como a glicose. Isso as torna uma opção saborosa e fácil de consumir, sem a preocupação com os efeitos negativos do açúcar refinado tradicional.

Benefícios

Além de serem uma excelente alternativa para substituir o açúcar refinado na dieta diária, as tâmaras oferecem ao organismo diversos benefícios para diferentes sistemas do corpo humano.

* Previne diabetes

A diabetes tipo 2 está diretamente relacionada ao consumo excessivo de açúcar refinado e a maus hábitos alimentares. Essa doença pode ser prevenida com práticas saudáveis, como o controle do peso, uma dieta equilibrada e a prática regular de atividade física.

* Regula a pressão arterial

As tâmaras são uma excelente fonte de potássio, um mineral essencial para manter a saúde cardiovascular e regular a pressão arterial. Elas também são ricas em magnésio, que auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue e no bom funcionamento do sistema nervoso. Além disso, fornecem cálcio, fundamental para a saúde óssea e dental.

Auxilia a digestão

Uma fonte significativa de fibras, as tâmaras ajudam a regular o trânsito intestinal e promovem uma digestão saudável. Além disso, a fibra solúvel presente nesse alimento pode auxiliar no controle dos níveis de colesterol e prolongar a sensação de saciedade, sendo uma aliada para quem busca maior controle do peso.

* Antioxidantes para o bem-estar geral

As tâmaras contêm diversos antioxidantes naturais que protegem o organismo contra os danos causados pelos radicais livres. Esses compostos possuem a capacidade de reduzir a inflamação, prevenir doenças crônicas e contribuir para a saúde da pele e do cabelo.

