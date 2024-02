Porto Alegre Passagem nos ônibus de Porto Alegre é mantida em R$ 4,80 para este ano

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Tarifa não é reajustada desde julho de 2021. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

O prefeito Sebastião Melo anunciou nessa quinta-feira (22) que a passagem de ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre continuará neste ano em R$ 4,80, valor sem reajuste desde julho de 2021 (quando custava R$ 4,55). Ele atribuiu a manutenção ao aporte de recursos da administração municipal (R$ 132 milhões só neste ano), valor que cobre 62% das isenções de tarifa previstas em lei.

Em coletiva de imprensa, o chefe do Executivo também voltou a defender a importância de que o Ministério dos Transportes crie uma política pública nacional para bancar a gratuitidade para os passageiros a partir dos 65 anos, garantida pela Constituição Federal e Estatuto do Idoso.

“O benefício custa R$ 97 milhões em nossa cidade e representa 45% do total de isenções, que é de R$ 213 milhões”, enumerou Melo. “Se o governo federal bancasse o valor, a tarifa na Capital poderia cair para cerca de R$ 4. Desde o Esta é uma responsabilidade que deve ser compartilhada com o Estado e o governo federal”.

Ele prosseguiu: “Nosso grande esforço é para que a passagem não aumente ao usuário que paga pelo serviço. Além do aporte, estamos investindo para oferecer um atendimento melhor, com renovação da frota, reformas em terminais, aumento do número de viagens, novos abrigos e início da operação de ônibus elétricos”.

Balanço

Acompanhado do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Adão Castro, o prefeito também apresentou um balanço do programa “Mais Transporte”, lançado em 2022. E projetou dados sobre medidas a serem adotadas ao longo de 2024.

No ano passado, mais de 159 milhões de passageiros andaram de ônibus em Porto Alegre, um crescimento de 37% em relação a 2021. Para o período de 2021 a 2024, no turno entre 5h e 19h30min, a projeção é de incremento de 28% nas viagens em dias úteis, além de 29% aos sábados e 41% aos domingos.

No primeiro ano do programa, os horários noturnos e madrugada ficaram entre as prioridades, pois havia necessidade de retomar a oferta no pós-pandemia. Já na madrugada o índice chegou a 106%, se comparado às viagens de 2021 e 2023, em dias úteis. No turno da noite, os maiores acréscimos ocorreram nas viagens de sábado e domingo, com saltos de cerca de 60% no mesmo período.

Até 2023, foram adquiridos pelas empresas que operam o transporte municipal 245 novos ônibus, todos com ar-condicionado e acessibilidade. A projeção para este ano é de que mais 162 carros integrem o sistema, sendo 62 da Carris (administrada desde janeiro pela iniciativa privada).

A frota também conta, desde janeiro, com dois ônibus totalmente elétricos. Os veículos garantem redução na emissão de gases poluentes (128 toneladas por ano) e têm ar-condicionado, acessibilidade e baixo ruído interno. Até o fim deste semestre, 12 coletivos da modalidade atenderão passageiros por meio das linhas “Integradora” e “178.1 Praia de Belas Elétrica”.

