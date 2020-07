Grêmio Técnico Renato Portaluppi destaca segurança e pede volta dos jogos nos estádios da dupla

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após a disputa da partida contra o Ypiranga, no CT Hélio Dourado, o técnico do Grêmio Renato Portaluppi fez coro para que haja a liberação dos jogos na Arena e, inclusive, na casa do arquirrival Inter. Por conta das restrições em virtude da pandemia do novo coronavírus, foi vetada a realização das partidas em Porto Alegre.

“O CT Hélio Dourado é muito bom. O gramado tá muito bom, mas não adianta a gente pensar em continuar jogando aqui, sendo que temos a nossa Arena. Se temos a condição de jogar lá, é muito melhor. Nada contra o CT, muito pelo contrário”, declarou o comandante gremista, que defendeu ainda:”Não tem segurança maior nos estádios do que na Arena e no Beira-Rio”.

Com as restrições na capital gaúcha, as rodadas seguintes do estadual tem gerado especulações e indefinições sobre as escolhas dos estádios, que depende da autorização das autoridades locais.

Com o empate em 1 a 1, o tricolor já garantiu presença na próxima fase do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O próximo compromisso do time será contra o Novo Hamburgo, na quarta-feira (29). Ainda não há confirmação oficial da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), mas a partida deve ser realizada em Bento Gonçalves.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Grêmio