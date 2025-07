Acontece Tecnologia brasileira entra no radar nacional com solução inédita em inteligência artificial para o SUS

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Marcelo Dannus, CEO da Paipe, à frente de projeto de IA para o SUS Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Uma solução de inteligência artificial desenvolvida por uma empresa brasileira começa a transformar um dos gargalos mais antigos do sistema de saúde suplementar: o ressarcimento ao SUS. A Paipe, desenvolvedora de softwares personalizados com mais de 10 anos de mercado, foi selecionada para integrar o plano nacional “IA para o Bem de Todos”, iniciativa do governo federal que busca fomentar o uso estratégico de tecnologias emergentes em políticas públicas até 2028. O reconhecimento veio com o Projeto IARA, uma ferramenta de automação que promete reduzir drasticamente o tempo e os custos envolvidos na análise das contestações feitas por operadoras de planos de saúde.

A entrada da empresa no programa foi resultado de um processo público coordenado pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), com apoio técnico da Enap (Escola Nacional de Administração Pública) e articulação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) junto ao Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. A tecnologia apresentada pela Paipe se destacou entre as propostas recebidas, especialmente por seu potencial de impacto direto na eficiência da gestão pública em saúde.

“A parceria com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi decisiva. O IARA mostrou, na prática, como a inteligência artificial pode qualificar e acelerar processos regulatórios, além de trazer economia real para o Estado”, explica Marcelo Dannus, CEO da Paipe.

Como funciona a IA que entrou no plano nacional

O Projeto IARA (Inteligência Artificial no Ressarcimento ao SUS) atua sobre um processo até então majoritariamente manual. Quando uma operadora de plano de saúde é notificada pela ANS para ressarcir o sistema público por atendimentos feitos a beneficiários, ela pode apresentar impugnações — justificativas que costumavam ser avaliadas por analistas humanos, em um fluxo lento, caro e sujeito a erros.

Com o IARA, a triagem dessas impugnações passa a ser automatizada. A ferramenta é capaz de ler documentos em PDF, interpretar contratos, verificar o vínculo do beneficiário à época do atendimento e classificar a justificativa apresentada. Em vez de centenas de técnicos revisando caso a caso, a IA estrutura os dados, sugere decisões e encaminha automaticamente para revisão apenas os casos mais complexos.

Essa automação diminui o tempo de resposta da ANS, reduz a subjetividade nas análises e fortalece a cobrança das operadoras, aumentando a arrecadação de valores que por lei devem ser destinados ao sistema público.

Impactos diretos e indiretos para o cidadão

Embora o cidadão comum talvez não perceba diretamente o funcionamento do IARA, os benefícios são palpáveis. A cobrança mais ágil das operadoras permite que mais recursos retornem ao SUS, o que ajuda no financiamento de serviços públicos. Além disso, o uso de IA em processos regulatórios aumenta a previsibilidade e reduz falhas, incentivando as operadoras a prestarem serviços de forma mais transparente e menos abusiva.

“O grande ganho está na equidade do sistema. Quando o controle é mais justo e eficiente, toda a cadeia melhora, e o beneficiário do plano de saúde se torna menos vulnerável a erros e omissões”, afirma Dannus, da Paipe.

Financiamento público e segurança de dados

O desenvolvimento da solução contou com investimento da Finep, que financiou a estruturação da equipe técnica, o uso de tecnologias como Processamento de Linguagem Natural e Visão Computacional, além da criação de sistemas seguros de processamento em nuvem. A Paipe também firmou uma parceria com a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) para garantir embasamento científico ao projeto.

Ciente da sensibilidade dos dados com os quais lida — muitos deles com informações pessoais e médicas —, a empresa afirma seguir rigorosamente a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com anonimização, acesso restrito, criptografia e validação em ambientes monitorados.

Supervisão humana e transparência

Mesmo com toda a automação, a decisão final sobre a aceitação ou rejeição das impugnações ainda é feita por analistas da ANS. O sistema serve como filtro inteligente e acelerador do processo, mas mantém a supervisão humana, especialmente nos casos com mais nuances. A empresa também garante que todas as decisões automatizadas são registradas com rastreabilidade, o que permite revisão posterior, se necessário.

Integração e expansão

O projeto já passou pela fase de prova de conceito e encontra-se, neste momento, em processo de homologação de APIs no ambiente interno da ANS. A previsão é que, entre agosto e setembro, a solução esteja plenamente integrada aos sistemas da agência, gerando os primeiros resultados oficiais.

E os planos da empresa não param aí. A Paipe pretende adaptar a tecnologia para outras frentes da saúde pública e já iniciou conversas com instituições que enfrentam gargalos semelhantes. O objetivo é escalar o impacto do IARA, oferecendo automação a fluxos regulatórios e de auditoria em larga escala — tanto para o setor público quanto para o setor privado.

Visibilidade que abre portas

Estar no radar do governo federal trouxe à Paipe não apenas reconhecimento, mas também novas oportunidades de negócios. Segundo a empresa, a inclusão no Plano Nacional fortaleceu sua reputação no ecossistema de inovação pública, atraiu novos talentos e despertou o interesse de investidores e possíveis parceiros. Até 2028, a meta é seguir colaborando com o plano “IA para o Bem de Todos”, consolidando-se como referência em soluções de IA com alto impacto social.

“Acreditamos que tecnologia e política pública não só podem, como devem andar juntas. O IARA é só o começo”, finaliza o CEO.

