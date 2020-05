Notas Brasil Teich exonera 13 servidores do Ministério da Saúde

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O ministro da Saúde, Nelson Teich, exonerou 13 servidores da pasta na quinta-feira. As trocas já estavam previstas desde a saída de Luiz Henrique Mandetta (DEM) do cargo de ministro, em 16 de abril, e algumas mudanças foram feitas a pedido dos servidores. A nova gestão tem loteado cargos estratégicos com militares e promete também espaços a partidos do Centrão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil