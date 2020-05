Notas Brasil Após Niterói, São Gonçalo também decreta “lockdown” no RJ

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

A Prefeitura de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, anunciou nesta sexta-feira a ampliação das medidas de isolamento social no município para o combate da Covid-19. As determinações de medidas de “lockdown” valem para o período entre os dias 11 e 15 de maio. Um dia antes, Niterói, município vizinho, decretou o lockdown para o mesmo período.

