Notas Brasil Covid já matou 14 indígenas, diz governo; entidades contam 38

Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Até esta sexta-feira (8), 14 indígenas morreram e 172 foram infectados pelo Sars CoV-2, o novo coronavírus causador da Covid-19, de acordo com a Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) do Ministério da Saúde. As entidades independentes que monitoram a situação apontam um número maior: 38 mortos.

