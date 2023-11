Ciência Telescópio revela mais de 100 mil galáxias em primeiras imagens divulgadas

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2023

Missão espacial foi lançada em julho de 2023 para criar o maior mapa em 3D do universo Foto: Divulgação/NASA Missão espacial foi lançada em julho de 2023 para criar o maior mapa em 3D do universo (Foto: Divulgação/NASA) Foto: Divulgação/NASA

Nesta terça-feira (7), o telescópio Euclid, um instrumento científico da missão espacial realizada pela ESA (Agência Espacial Europeia) em colaboração com a NASA (agência espacial dos Estados Unidos), divulgou suas primeiras imagens do universo. O equipamento foi lançado ao espaço em julho deste ano.

Uma das imagens reveladas apresenta cerca de mil galáxias pertencentes ao aglomerado Perseus. Ao fundo, é possível discernir mais de 100 mil outras galáxias, algumas das quais jamais haviam sido observadas anteriormente.

Segundo um comunicado divulgado pela agência, algumas dessas estrelas estão localizadas a distâncias tão extremas que a luz por elas emitida pode ter levado aproximadamente 10 bilhões de anos para chegar até nós.

Em outra imagem, o telescópio Euclid mostra a Nebulosa Cabeça de Cavalo em uma visão panorâmica e detalhada. A nuvem de poeira e gases faz parte da constelação de Órion. Outros registros do telescópio divulgados nesta terça incluem uma vista da galáxia espiral IC 342 (ou Caldwell 5), que tem estrutura parecida com a da Via Láctea, e uma imagem da galáxia anã NGC 6822, localizada a cerca de 1,6 milhões de anos-luz da Terra.

A missão Euclid foi lançada para desvendar o papel da matéria escura e da energia escura na evolução do universo. Os cientistas acreditam que elas compõem cerca de 95% do cosmos, mas o papel dessas entidades ainda não foi desvendado pela ciência.

Com os registros feitos pela Euclid, será possível criar o maior mapa em 3D do universo, o que pode ajudar a esclarecer as funções da matéria e da energia escuras.

