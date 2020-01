Grêmio “Tem muita lenha para queimar”: técnico Eduardo Barroca faz elogios e destaca experiência de Diego Souza

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

A dupla atuou junto em 2020 pelo Botafogo Foto: (Vitor Silva/Botafogo) Foto: (Vitor Silva/Botafogo)

O novo técnico do Coritiba, Eduardo Barroca fez elogios as características de Diego Souza, recém-contrato pelo Grêmio,em entrevista à Rádio Grenal, nesta quarta-feira. A dupla trabalhou junto no Botafogo, na temporada passada.

A experiência e qualidade técnica foram os principais atributos destacados pelo comandante com relação ao jogador: “Foi impecável no Botafogo. Ajudou muito com sua experiência. É um jogador que contribui tecnicamente e os adversários o respeitam. Ajudou muito os jovens. Com certeza, o Grêmio fez uma contratação de um jogador com experiência e muita lenha para queimar.”

Diego Souza retorna ao tricolor após 13 anos, agora, com um novo posicionamento, sendo um atacante mais de área: “É um jogador que se adapta a qualquer função na região do ataque. (Como centroavante) é um cara que flutua para receber a bola mais de frente. É um jogador com uma bola aérea acima do normal, com uma presença de área muito boa. Tem todas as condições e repertorio de ajudar o Grêmio nesta temporada.”

André fora dos planos do Coxa

Enquanto chega um novo centroavante, o Grêmio ainda trata da saída de outro. André está fora dos planos para 2020 e o clube ainda aguarda por uma negociação. Recentemente, o Coritiba, clube de Barroca, apareceu com um dos interessados pelo jogador gremista, mas, momentaneamente, a contratação está descartada.

“É um jogador que entrou em pauta aqui, mas a gente já conversava com o Sassá antes. André é um jogador que eu gosto muito e respeito, com experiência na Série A, mas, no momento, não nos interessa”, afirmou o técnico do Coxa sobre André.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

