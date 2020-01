Grêmio Renato sai em defesa de contratações e faz comparação com nomes do Inter: “Vão dizer que não são grandes jogadores?”

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Técnico gremista concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

Renato Portaluppi, mais uma vez, saiu em defesa das chegadas de Thiago Neves e Diego Souza. As contratações, que sofreram críticas por conta das idade, foram comparadas a alguns atletas do arquirrival Inter. D’Alessandro também esteve pauta na coletiva do técnico às vésperas da partida contra o São José.

“Temos muitos garotos no grupo, e é necessário jogadores experientes. Isso não me preocupa. Eu tenho uma satisfação muito grande em ver o D’Alessandro jogar. Quantos anos ele tem? Quantos anos tem o Guerrero? E vão me dizer que não são grandes jogadores?”, afimou Renato em comparação às idades dos jogadores. Ambos, Thiago Neves e Diego Souza, tem 34 anos, mas Neves está próximo dos 35, que completa no final de fevereiro. Na comparação aos atletas do Inter, os dois jogadores são mais novos, já que D’Alessandro tem 38 anos e Guerrero 36 anos.

Ainda com relação aos nomes trazidos para a temporada, Renato também citou as dificuldades no mercado: “Eu prefiro errar tentando do que me omitir e não trazer ninguém. Se vocês abrirem o cardápio de jogadores no Brasil, são poucas opções. Criticar é fácil.”

Ainda durante a entrevista, após a última atividade da equipe antes da terceira rodada do Gauchão, D’Alessandro esteve novamente em pauta, desta vez, em tom de defesa sobre o argentino. “Muita gente faltou respeito com ele, que tinha que ir embora, renovou porque é amigo do treinador. As mesmas pessoas no último jogo o colocaram como rei. Ele tem que ser tratado assim por tudo que fez no futebol”. A situação de desrespeito foi citada pelo camisa 10 do Inter, no último domingo, depois da partida contra o Pelotas.

Nesta quinta-feira, o time de Renato tem compromisso às 21h30, contra o São José, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

