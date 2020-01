Grêmio Lateral Orejuela projeta títulos e mostra ser opção em mais de uma posição para o Grêmio

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2020

Lateral-direito foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já integrado ao treinamentos, o lateral Orejuela foi apresentado oficialmente pelo Grêmio, nesta quarta-feira. O jogador contratado junto ao Cruzeiro chega para disputar posição com Leonardo Gomes e Victor Ferraz.

A primeira entrevista do colombiano ocorreu no auditório da Arena, antes do último treino da equipe visando o confronto contra o São José. Na abertura da coletiva, o executivo Klauss Câmara destacou a escolha do jogador em meio ao interesse de outros clubes: “O Orejuela nos escolheu em meio às propostas. É um jogador jovem porém muito experiente, com passagens pela Europa, que chega para somar ao nosso plantel”.

Em sua primeira declaração, Orejuela agradeceu a oportunidade dada pelo clube gaúcho e projetou a conquista de títulos: “Estou muito agradecido ao clube pela oportunidade. Espero ganhar muitos títulos. Estou muito feliz, muito contente.”

Com a concorrência de mais dois atletas na lateral-direita, o jogador já se mostrou disposto a ser utilizado em uma posição mais avançada, como na vaga de Alisson: “Sei que é um time que tem velocidade pelo lado, que é algo que eu gosto. Quando joguei mais à frente, fui muito bem. Gosto de jogar ali, de fazer gols. É uma boa opção para o treinador.”

O novo lateral-direito teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e já está apto a estrear com a camisa do Grêmio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário