Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2023

Festividade prossegue até a quarta-feira no Parque da Harmonia. (Foto: Julio Ferreira/PMPA)

Após vários dias de chuva, o fim de semana de sol e calor contribuiu para um fluxo intenso de público no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. A prefeitura estima em mais de 100 mil o número de visitantes no Parque da Harmonia neste domingo (17), atraídos também por uma programação repleta de atrativos.

Um dos principais eventos foi a Missa Crioula Campal, celebrada durante a manhã no palco principal pelo pároco da Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. Também foram destaques um concurso de dança típica chula e uma apresentação do veterano conjunto folclórico Os Gaúchos, reconhecido internacionalmente.

Atrações desta segunda

– 9h: Ciranda Escolar – Teatro.

– 9h30min: Ciranda Escolar – apresentações artísticas.

– 10h30min: Ciranda Escolar – passeio no Parque.

– 14h: Ciranda Escolar – Teatro.

– 14h30min: Ciranda Escolar – Apresetações artisticas.

– 15h30min: Ciranda Escolar – Passeio no Parque.

– 19h30min: Palco Principal – Cristiano Fantinel.

– 21h30min: Gurias Gaúchas.

Os eventos prosseguem até esta quarta-feira, 20 de setembro, data de encerramento da festividade. Vale lembrar que o Desfile não será realizado neste ano: em vez disso, serão realizadas “Cavalgadas Solidárias” para arrecadação de donativos às vítimas das chuvas deste mês no Rio Grande do Sul.

No site oficial acampamentofarroupilhapoa.com.br é possível conferir notícias atualizadas e os detalhes da programação. A agenda está sujeita a mudanças conforme as condições do tempo – há previsão de retorno da chuva ao Estado nesta semana.

Presente e passado

As atividades do Acampamento Farroupilha reúnem diferentes gerações de gaúchos, todas com o mesmo objetivo: manter viva a tradição e a celebração do tradicionalismo gaúcho. E um dos pilares do evento são os piquetes, instalados em galpões temporários por entidades, instituições e grupos de pessoas unidas por laços de afinidade.

De acordo com a prefeitura, o primeiro a fincar bases no Parque da Harmonia foi o Chimango, montado por José Carrão e sua família desde 1982. O atual patrão da unidade é Jorge Carrão, 68 anos, filho do fundador e que salienta:

“O Acampamento Farroupilha faz parte da tradição de meus familiares, tendo como ponto de partida meu pai. Eu tenho oito filhos e pretendo continuar o legado de nossa família”.

Há também um estreante. Trata-se do grupo Tropeiros de Guaíba, chefiado por um paulista radicado em território gaúcho: Patrick Ernesto de Carvalho Oliveira, 45 anos. “Eu já tinha vindo ao acampamento como visitante, e essa cultura me agradou”, conta. “Após algumas tentativas, conseguimos enfim realizar o desejo de ter um galpão no Parque da Harmonia.”

(Marcello Campos)

