Rio Grande do Sul Temporais com granizo e vento forte atingem municípios no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Fortes chuvas atingem municípios do Rio Grande do Sul e provocam alagamentos, queda de árvores e danos em residências. Foto: Alex Rocha/PMPA Fortes chuvas atingem municípios do Rio Grande do Sul e provocam alagamentos, queda de árvores e danos em residências. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Pelo menos 14 municípios do Rio Grande do Sul relataram queda de granizo e chuvas intensas desde a noite de sábado (2), conforme boletim da Defesa Civil estadual divulgado na manhã deste domingo (3). Considerando os dados já informados no sábado à noite, o número de cidades atingidas por temporais neste fim de semana chega a 23.

Grande parte das ocorrências mais recentes foi registrada na Região Central do Estado, onde cidades como Santa Maria, Santiago, Unistalda, Capão do Cipó, São Vicente do Sul, Jaguari, São Pedro do Sul e São João do Polêsine enfrentaram a queda de granizo. Em Santa Maria, a força da chuva provocou o desabamento de uma residência durante a madrugada. Ninguém ficou ferido.

Na Fronteira Oeste, Maçambará, São Gabriel e Rosário do Sul também tiveram registro de granizo, assim como Canguçu, no Sul do Estado. Apesar das ocorrências, as prefeituras desses municípios não apontaram prejuízos. Já em Aceguá e Caçapava do Sul, na região da Campanha, houve apenas chuva forte, sem relato de danos materiais.

De acordo com o levantamento mais recente, duas pessoas estão desalojadas em decorrência dos temporais: uma em Santa Maria e outra em Arroio Grande. Até o momento, não há registros de feridos ou desaparecidos.

O boletim anterior, divulgado na noite de sábado, já indicava danos provocados pelo vento em oito municípios. As cidades afetadas eram: Aceguá, Bagé, Candiota e Hulha Negra, na região da Campanha; Arroio Grande, Jaguarão e São José do Norte, no Sul; e Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.

Em Aceguá, houve registro de granizo na zona rural, com danos em telhados de residências. Arroio Grande relatou prejuízos em três casas atingidas por ventos fortes. Em Bagé, além de destelhamentos em três residências, uma árvore caiu. Candiota e Hulha Negra também relataram destelhamentos e quedas de árvores em áreas rurais. Já Jaguarão teve danos em uma casa, e em Santana do Livramento os ventos causaram estragos em telhados e derrubaram árvores no centro da cidade. Em São José do Norte, o vento afetou coberturas residenciais.

Em Porto Alegre, a madrugada de domingo também foi marcada por transtornos causados pela chuva. Uma árvore caiu sobre dois veículos na rua Bento Martins, entre a rua dos Andradas e a Riachuelo, no Centro Histórico. A via foi bloqueada e isolada por militares do Comando Militar do Sul, que tem sede nas proximidades. Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), também há bloqueio total por acúmulo de água na avenida Voluntários da Pátria, em frente ao Shopping DC Navegantes, na Zona Norte.

Além disso, cinco cruzamentos apresentaram falhas em semáforos na manhã deste domingo: entre as avenidas Farrapos e Brasil, Farrapos e Cairú, Farrapos próximo à Estação Siderúrgica (com sinal amarelo piscante), rua Adelino Ferreira com Jardim Wolfran Metzler, e Padre Cacique com Diário de Notícias. Outras quatro ocorrências semelhantes já haviam sido resolvidas.

De acordo com a plataforma POA Clima, mantida pela Defesa Civil municipal, o maior volume de chuva registrado em Porto Alegre entre a meia-noite e as 9h05min foi na estação da Vila Nova Brasília, no bairro Sarandi, onde o acumulado chegou a 55 milímetros.

