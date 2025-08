Mundo Papa Leão XIV reúne mais de 1 milhão de fiéis em missa do Jubileu dos Jovens em Roma

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Durante a celebração, pontífice disse que a Igreja está "com os jovens de todas as terras ensanguentadas pela guerra". Foto: Vatican News/Reprodução Durante a celebração, pontífice disse que a Igreja está "com os jovens de todas as terras ensanguentadas pela guerra". (Foto: Vatican News/Reprodução) Foto: Vatican News/Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais de um milhão de pessoas compareceram neste domingo (3) a uma missa em Roma presidida pelo papa Leão XIV, no último dia do chamado Jubileu dos Jovens, que reuniu participantes de todo o mundo durante uma semana.

“Aspirem a coisas grandes, à santidade, onde quer que estejam. Não se conformem”, disse Leão XIV em sua homilia.

“Estamos com os jovens de Gaza, com os jovens da Ucrânia, com os de todas as terras ensanguentadas pela guerra. Meus jovens irmãos e irmãs, vocês são o sinal de que um mundo diferente é possível: um mundo de fraternidade e amizade, onde os conflitos não são resolvidos com armas, mas com o diálogo.”

A missa foi celebrada em uma grande esplanada nas imediações da cidade, assim como o restante da programação do Jubileu dos Jovens, um dos momentos de maior destaque do Ano Santo, que atraiu meio milhão de jovens a Roma.

No sábado, antes de uma vigília noturna liderada pelo pontífice, os organizadores confirmaram a presença de 800 mil pessoas no enorme espaço ao ar livre preparado no distrito de Tor Vergata, perto da capital italiana. E neste domingo, o Vaticano anunciou que o número aumentou para um milhão de participantes.

“Há uma solicitação importante no nosso coração, uma necessidade de verdade que não podemos ignorar, que nos leva a perguntar: O que é realmente a felicidade? Qual é o verdadeiro sabor da vida? O que nos liberta dos pântanos do absurdo, do tédio, da mediocridade?”, perguntou o papa de 69 anos em sua homilia.

O pontífice não esqueceu os peregrinos que viajaram a Roma de regiões devastadas pela guerra. “Estamos mais perto do que nunca dos jovens que sofrem os males mais graves, causados por outros seres humanos”, disse na oração do Angelus.

“Continuem caminhando com alegria seguindo as pegadas do Salvador e contagiem com o seu entusiasmo e o testemunho da sua fé todos aqueles que encontrarem. Boa viagem!”, afirmou para se despedir dos jovens que agora retornarão para suas casas.

(Com informações do Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/papa-leao-xiv-reune-mais-de-1-milhao-de-fieis-em-missa-do-jubileu-dos-jovens-em-roma/

Papa Leão XIV reúne mais de 1 milhão de fiéis em missa do Jubileu dos Jovens em Roma

2025-08-03