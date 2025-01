Porto Alegre Temporal causa alagamentos e bloqueio de vias em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

A região Central, afetada significativamente na enchente de maio do ano passado, também registrou ruas alagadas. Foto: Reprodução A região Central, afetada significativamente na enchente de maio do ano passado, também registrou ruas alagadas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um temporal atingiu Porto Alegre durante o final da tarde desta quinta-feira (16) e provocou transtornos em diversas ruas da cidade. A tempestade que se iniciou às 16h veio com fortes trovoadas, granizo e ventania. Pouco depois do início do evento climático, a Defesa Civil municipal emitiu alerta para a população no site da prefeitura.

Segundo a MetSul, no Sul da capital gaúcha, junto ao Guaíba, a estação do clube Jangadeiros registrou vento de 102 km/h.o Aeroporto Internacional Salgado Filho registrou rajadas de vento de 70 km/h. Enquanto na base aérea de Canoas, o vento chegou a 74 km/h.

A região Central, afetada significativamente na enchente de maio do ano passado, também registrou ruas alagadas. Foram registrados pontos com acúmulo de água nos bairros Menino Deus, Centro Histórico, Azenha, Cidade Baixa e Praia de Belas.

Conforme balanço divulgado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) às 20h, a cidade registrava 19 ocorrências no trânsito como bloqueios totais de via, semáforos fora de operação e bloqueio por poste e fios caídos.

De acordo com os totens de monitoramento climático, instalados nesta semana em diversos pontos da cidade, houve quantidades distintas de chuva. O totem do bairro Arquipélago foi o que registrou a maior quantidade de chuva até as 16h30: 22,9 milímetros (mm). Já o da Lomba do Sabão, perto do limite com Viamão, apontou 0,6 mm no mesmo período, o menor volume apurado pelos novos equipamentos. A média mensal de chuva em janeiro é de 142 mm em Porto Alegre.

A Secretaria de Serviços Urbanos registrava ao menos quatro ocorrências de queda de árvores e galhos em decorrência da tempestade, assim como a Defesa Civil tinha recebido um pedido de lona em razão de destelhamento.

O comunicado da Defesa Civil prevê chuvas intensas com acumulado de 30 mm por hora, rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h e descargas elétricas. O órgão orienta os cidadãos a não enfrentarem o mau tempo e a evitarem áreas alagadas, próximas a arroios e rios. Quem reside em áreas de risco deve procurar locais seguros ou abrigos temporários junto a familiares e amigos. Além disso, é importante manter distância de postes, árvores e placas de sinalização que possam ser derrubados pelo vento.

Conforme a MetSul, Porto Alegre e Região Metropolitana podem voltar a ter temporais isolados de verão com chuva localmente forte a intensa, raios, vento e granizo nesta sexta e no fim de semana. Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

