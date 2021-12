Brasil Temporal na Bahia deixa mortos e desabrigados em várias cidades

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Cidade de Jucuruçu é tomada por lama, após fortes chuvas no Estado. Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu Cidade de Jucuruçu é tomada por lama, após fortes chuvas na Bahia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu) Foto: Divulgação/Prefeitura de Jucuruçu

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A chuva que atinge grande parte da Bahia, principalmente a região sul e extremo sul, desde terça-feira (7), deixou famílias desabrigadas, pessoas desaparecidas e ruas alagadas em várias regiões do Estado. Cidades turísticas como Porto Seguro, Ilhéus e Maraú sofrem com os efeitos do temporal.

A Bahia tem ao menos 38 cidades em situação de emergência por causa das fortes chuvas, segundo informações da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Em entrevista à TV Bahia, nesta sexta-feira (10), o governador Rui Costa falou sobre o temporal e alertou para que as famílias deixem as residências que estão em risco.

Doações de famosos

Nesta sexta, o influenciador digital Felipe Neto anunciou uma doação de R$ 100 mil para ajudar as cidades baianas atingidas pela chuva. A informação foi divulgada através de uma publicação nas redes sociais.

Os ex-BBBs Juliette e Gil do Vigor divulgaram nas redes sociais formas para que as pessoas façam doações para ajudar as cidades baianas atingidas pela chuva. A cantora Anitta também fez um post perguntando como poderia contribuir com os municípios.

A vencedora do reality divulgou uma campanha para doações de alimentos, colchões, roupas, remédios e água potável e PIX. A cantora Anitta se manifestou nas redes sociais, disse que foi informada sobre a situação dos baianos e se colocou a disposição para ajudar as famílias. “Gente acabei de ver um lance da Bahia. Como posso ajudar?”, perguntou Anitta.

Após o questionamento da cantora, o humorista piauiense Whindersson Nunes, que já tinha comentado sobre o assunto, respondeu à cantora e apontou formas de possíveis ajudas. “A chuva levou as estradas e na cidade é impossível de transitar. Acho que a solução seria helicóptero para o resgate de pessoas ilhadas e para levar doações”, disse o humorista.

“Tem gente só com a roupa do corpo, ‘tamo’ mandando dois, mais um para atender as aldeias indígenas seria top demais”, concluiu.

Outro que fez uma postagem nas redes sociais com o intuito de ajudar os baianos prejudicados pela chuva no interior da Bahia foi Gil do Vigor. Além de doações, o ex-BBB pediu orações.

“Minha gente, nesse momento, várias cidades da Bahia estão passando por um momento muito difícil por conta das fortes chuvas. Está na hora de provarmos mais uma vez nossa força e ajudar como a gente puder. Doe, ore, compartilhe. Devemos ajudar”, disse Gil do Vigor.

Ajuda ao interior

O Governo da Bahia anunciou, na quinta-feira (9), a criação de uma força-tarefa para ajudar as cidades do extremo sul do Estado, região mais impactada pelas chuvas que atingem várias partes da Bahia. As cidades vão receber apoio da Sudec para colher informações sobre as necessidades mais urgentes de cada localidade.

Entre as providências estão as orientações para a decretação de situação de emergência e a inscrição no sistema integrado de informações sobre desastres S2ID (da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil).

Além disso, aeronaves do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) e da Casa Militar do Governo do Estado auxiliam no trabalho dos 40 agentes do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, lotados em Ilhéus, Porto Seguro e Teixeira de Freitas, que dão apoio às ações de socorro às famílias e animais afetados, especialmente nas cidades de Canavieiras, Itamaraju, Prado, Teixeira de Freitas e Jucuruçu.

O governo estadual destacou que a logística inclui também a distribuição de cestas básicas, colchões, lençóis, lonas, cobertores e outros itens, a partir das avaliações técnicas sobre a dimensão dos danos humanos, ambientais e materiais provocados pelas chuvas.

Devastação

Na quinta-feira, o município de Macarani, no sudoeste da Bahia, teve pontes e ruas destruídas pela chuva. Segundo a prefeita do município, Selma Souto, duas pessoas caíram na água no momento em que as pontes cederam. Elas foram resgatas e passam bem.

Já na quarta-feira (8), cidades da região sul da Bahia amanheceram com estragos provocados pela chuva que atinge vários municípios, desde a noite de terça (7).

A situação mais grave é registrada em Jucuruçu, onde os rios Gado Bravo e Jucuruçu transbordaram e causaram sérios transtornos, deixando famílias desabrigadas. Alguns moradores foram resgatados de uma enchente com o auxílio de um colchão inflável.

Já em Itamaraju, três pessoas da mesma família morreram soterradas e ao menos seis casas desabaram após um barranco deslizar. As vítimas estavam dentro de um dos imóveis.

Em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, o teto de uma sorveteria desabou na noite de terça. Segundo pessoas que estavam no local, dois turistas teriam saído da sorveteria minutos antes do teto cair. Ninguém ficou ferido.

Veja a situação das cidades baianas por região:

Extremo sul

Em Itamaraju, choveu cerca de 527mm nos primeiros 10 dias de dezembro deste ano. Nesse mesmo período de 2020, foram apenas 13mm. Na última quarta-feira (8), três pessoas da mesma família morreram soterradas e ao menos seis casas desabaram após um barranco deslizar. As vítimas estavam dentro de um dos imóveis.

A situação mais grave é registrada em Jucuruçu, onde os rios Gado Bravo e Jucuruçu transbordaram e causaram sérios transtornos, deixando famílias desabrigadas. Alguns moradores foram resgatados de uma enchente com o auxílio de um colchão inflável.

Não há informações sobre feridos. No entanto, o poder público estima que mais de mil pessoas foram afetadas pela enchente e precisaram sair de suas casas, por causa dos riscos de desabamento.

Em Guanambi, no sudoeste da Bahia, onde uma barragem ficou cheia na quinta-feira, depois que choveu, há 80% de chance de chuva no fim de semana.

Em Medeiros Neto, um rio transbordou e moradores temem que a ponte da cidade derrube. No bairro São Bernardo, casas e um posto de combustível ficaram submersos e um barco foi usado para atender pessoas ilhadas.

Sul

A chuva que segue causando transtornos no interior da Bahia deixou hóspedes de um hotel de luxo isolados durante a madrugada desta sexta-feira no distrito de Canabrava, que fica em Ilhéus, no sul da Bahia.

O lago que fica no interior do hotel resort Tororomba subiu cerca de 30 cm e alagou parte do hotel e 40 apartamentos.

A Defesa Civil de Ilhéus informou que a cidade amanheceu em estado crítico. Foram registrados mais de 40 ocorrências de alagamentos, queda de árvores, inundações, deslizamentos de terra e desabamento de casas.

Em Arraial D’Ajuda, distrito de Porto Seguro, o teto de uma sorveteria desabou na noite de terça. Segundo pessoas que estavam no local, dois turistas teriam saído da sorveteria minutos antes do teto cair. Ninguém ficou ferido.

Na cidade de Prado, os bairros São Sebastião, São Brás e Caminho do Mar registraram alagamentos. Até a manhã desta sexta, quase 40 famílias ficaram desabrigadas no município e foram para casas de amigos e parentes.

Em Maraú, chove sem parar desde às 22h de quinta-feira. As ruas de Barra Grande e Taipu de Fora ficaram tomadas por água. Em Saquaira a água chegou a invadir as casas de moradores. Um caminhão ficou atolado na lama em um dos acessos para a sede da cidade.

Segundo a coordenadora da Defesa Civil de Itabuna, Anne Reis, a cidade está sob alerta laranja. Não há registro de ocorrências, mas o rio do município tem subido.

Oeste

A chuva que atingiu o município de Serra do Ramalho alagou um trecho da BA-161, entre as agrovilas 10 e 11, na manhã de quinta-feira (9). Segundo as informações, o alagamento ocorreu devido a grande quantidade de água que acumulou na área.

Em Barra, moradores afirmam que a chuva forte começou por volta das 19h de quinta-feira (9) e durou cerca de duas horas. Neste período, muitas casas alagaram, principalmente na rua Santa Cruz e na subestação, no bairro Sagrada Família.

Sudoeste

O município de Macarani teve pontes e ruas destruídas pela chuva na quinta-feira (9). Por causa dos alagamentos, regiões da cidade estão isoladas.

Segundo a prefeita do município, Selma Souto, duas pessoas caíram na água no momento em que as pontes cederam. Elas foram resgatas por populares e passam bem.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem anda em uma das pontes destruídas, se desequilibra e é levado pela correnteza. Ele também foi resgatado, mas quebrou a perna.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil