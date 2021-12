Educação Encceja 2020 tem resultado divulgado; exame dá certificação para adultos

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Inep adiantou a divulgação que aconteceria na segunda-feira (13). Foto: Reprodução Inep adiantou a divulgação que aconteceria na segunda-feira (13). (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 está disponível. A divulgação aconteceria na segunda-feira (13), mas foi adiantada para esta sexta-feira (10) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O candidato pode conferir o resultado no Sistema Encceja.

O Encceja concede certificação de ensino fundamental e de ensino médio para quem não completou essas etapas em idade regular. As provas foram aplicadas no dia 29 de agosto para 474.079 inscritos em todo o País. Elas correspondem à edição de 2020 do exame, que foi adiada devido à pandemia de Covid-19. A edição de 2021 também foi adiada e deve ocorrer em 2022.

Sobre o Encceja

O Encceja é um exame gratuito, de participação voluntária, destinado a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino.

As provas avaliam os conhecimentos dos candidatos em cada área de conhecimento. Diferentemente de um vestibular, não há um limite no número de aprovados: todos os que atingirem a pontuação mínima exigida terão direito ao certificado. O documento tem a mesma validade de um diploma de ensino fundamental ou médio.

Assim, o aluno que conseguir a certificação de conclusão de ensino fundamental pode ingressar no ensino médio e aquele que for certificado quanto a conclusão do ensino médio, se assim desejar, pode ingressar no ensino superior.

Até 2017, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) servia para dar certificado do ensino médio, mas desde a edição de 2018 ele perdeu esta função.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Educação