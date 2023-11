Tecnologia Tendência faz usuários de rede social se maquiarem para parecer robô

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Os adeptos, principalmente mulheres, estão cobrindo o rosto com base, usando corretivo e iluminador. Foto: Reprodução

Tecnologia e inteligência artificial fascinam muita gente nas redes sociais. Alguns chegam a se imaginar como um robô. E querem compartilhar a sensação, mesmo que cause desconforto.

Esta é a tendência da vez no TikTok. A trend viral de maquiagem do “Uncanny valley” (Vale misterioso) está se espalhando pela rede social, cujos usuários tentam impressionar com suas assustadoras habilidades.

“Vale misterioso” é o termo usado para descrever a sensação desconfortável que as pessoas têm ao fazer contato visual com um androide – um robô feito para se parecer com um humano.

Só que, na tendência em voga, os TikTokers estão subvertendo o significado e aplicando maquiagem para parecer um robô.

Os adeptos, principalmente mulheres, estão cobrindo o rosto com base, usando corretivo e iluminador para fazer com que a luz pareça atingir seus rostos de maneira não natural. Eles estão redesenhando a boca e as sobrancelhas com delineador e rímel para destacar seus traços.

Todos os tutoriais em vídeo variam em técnica – mas terminam com resultados semelhantes: os espectadores ficam assustados com um visual que parece perfeito demais em alguns aspectos e um pouco estranho em outros.

O objetivo dos seguidores da trend é provocar a mesma sensação desconfortável que as pessoas experimentam quando olham nos olhos de um androide – quando têm a sensação de que algo está errado, mas é difícil identificar exatamente o quê.

A expoente da tendência é a TikToker Zara, que postou sua transformação e obteve 25 milhões de exibições dos seus vídeos de “Vale misterioso”.

Criadores de conteúdo

O TikTok anunciou que vai encerrar o Creator Fund, fundo dedicado a ajudar na monetização de criadores de conteúdo. Criado em 2020, o projeto será substituído por um novo esquema de monetização lançado no início deste ano.

“A partir de 16 de dezembro de 2023, o Creator Fund será descontinuado nos Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha”, disse um porta-voz do TikTok ao Engadget, em comunicado. “Todos os criadores atualmente inscritos no Creator Fund podem atualizar seu registro para o Programa de Criatividade.”

O Programa de Criatividade prioriza conteúdos mais longos, com vídeos com duração de pelo menos um minuto. Agora, o TikTok permite vídeos de até 30 minutos na plataforma. Segundo a empresa, a mudança busca “criar a melhor experiência possível” com o novo sistema, mas vídeos mais longos também ajudam a plataforma a vender mais anúncios. O principal benefício para os criadores de conteúdo é que o novo programa paga até 20 vezes o valor oferecido pelo Creator Fund.

