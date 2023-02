Bruno Laux Tentativa de golpe

Por Bruno Laux | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Do Val afirmou que Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um golpe de estado. (Foto: Marcos Oliveira/ Divulgação Agência Senado)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou coagi-lo a participar de um golpe de estado. Ele afirmou que o plano consistia em gravar uma conversa sua com o ministro do STF e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, com o objetivo de descredibilizá-lo e reverter o resultado das eleições presidenciais.

Tentativa de golpe II

A ideia seria gravar uma conversa com Moraes na qual Do Val tentaria fazê-lo proferir alguma declaração na qual afirmasse a tomada de decisões em relação ao processo eleitoral, sem levar a Constituição em conta. A partir disso, Bolsonaro iria invalidar o resultado das eleições, alegando fraude, além de prender o ministro e cancelar a posse de Lula, mantendo-se assim no poder.

Equipamentos da ABIN

Marcos do Val afirmou ainda durante a transmissão que equipamentos de espionagem seriam fornecidos pela ABIN para a realização da gravação. Em nota oficial, a agência negou qualquer envolvimento com o suposto plano.

Outra versão

Posteriormente, em declarações à imprensa, o deputado apontou outra versão da história, na qual afirma que o plano havia sido mostrado durante um encontro com Bolsonaro, pelo agora ex-deputado federal, Daniel Silveira. Nesta versão, ele afirma que o ex-presidente apenas escutou a proposta em silêncio, consentindo com a cabeça ao final e esperando uma resposta sobre a possível participação de Do Val.

Carta ao Congresso

Nesta quinta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, entregou no plenário da Câmara uma carta contendo uma mensagem do presidente Lula ao Congresso Nacional. O texto, o qual é parte de protocolo da política brasileira, apresenta ao Parlamento as principais diretrizes da atual gestão do Poder Executivo.

Relação harmoniosa

No texto dirigido aos parlamentares, o presidente Lula agradeceu a atuação do Congresso na aprovação da PEC da Transição. Ele também aponta que deve trabalhar para o que chamou de “reconstrução do país”, mantendo uma relação de harmonia entre os Poderes.

Previdência

O presidente Lula apontou ainda na carta enviada ao Parlamento que deve propor um aumento da cobertura da Previdência. Ele afirma que busca incluir trabalhadores que atualmente não possuem proteção previdenciária, sem deixar de manter um financiamento sustentável do sistema.

Crítica

O conjunto de pontos apresentados na carta de Lula foi criticado pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS). Ele afirmou que o presidente apresentou um conteúdo genérico no documento, citando a falta de propostas concretas.

Depoimento à PF

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou nesta quinta-feira, em depoimento à Polícia Federal, que nunca teve acesso à minuta de golpe encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele declarou ainda que movimentos jurídicos que buscassem impedir a posse de Lula jamais foram tratados.

Reforma tributária

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, declarou que a proposta de uma reforma tributária no país deve ainda seguir em discussão por pelo menos 6 meses. Após se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ela afirmou que o projeto deve andar em função da boa vontade do Congresso, mas que, no entanto, não há possibilidade de ser concluído antes do prazo em questão.

Óbito

Veio à óbito o homem que ateou fogo no próprio corpo durante um protesto contra o Supremo Tribunal Federal. O ato foi realizado na última terça-feira, no canteiro central da Esplanada dos Ministérios, onde antes do ocorrido ele teria gritado “morte ao Xandão”, fazendo referência ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Indicação ao TCU

O deputado federal Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) teve sua indicação para ministro do Tribunal de Contas da União aprovada pela Câmara dos Deputados. A nomeação, agora em forma de projeto de decreto legislativo, deve ser encaminhada para aprovação do Senado.

Viagem à Brasília

Atendendo à convocação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na próxima terça-feira o governador Eduardo Leite se reúne em Brasília com integrantes do governo federal. Ele irá discutir a compensação na arrecadação dos estados em função da redução ocorrida nas alíquotas no ano passado.

Transição energética

O governador Eduardo Leite esteve reunido nesta quinta-feira com representantes do Grupo Ultra e da Refinaria Petróleo Rio-grandense. Assuntos como transição energética e possibilidade de novos investimentos no RS foram discutidos no encontro.

Estradas gaúchas

Nesta sexta-feira o governador Eduardo Leite, acompanhado de seu vice, Gabriel Souza, deve realizar pela manhã, vistorias de obras em estradas no Litoral Norte gaúcho. Já pela tarde eles se direcionam ao Litoral Sul, inspecionando obras na RSC-101, próximo ao município de Mostardas.

Incentivo à cultura

Foi reaberto pela Secretaria da Cultura do RS o período de inscrições de projetos na Lei de Incentivo à Cultura. Com previsão de R$70 milhões de investimento do governo estadual, o financiamento conta com novas regras, a partir deste ano, que buscam tornar o processo de seleção mais simplificado, eficiente e imparcial.

Alimentação

Um projeto de lei destinado à criação de uma política estadual de combate à fome e à insegurança alimentar e nutricional foi protocolado na Assembleia do estado. Proposta pelo deputado estadual Valdeci Oliveira (PT), a medida busca priorizar a implementação de políticas públicas e ações para a garantia da alimentação no RS.

Prêmio Inovação

Mais de 300 inscrições foram realizadas para o Prêmio Inovação Porto Alegre 2022. Promovido pelo Gabinete de Inovação da prefeitura, a premiação busca reconhecer “pessoas e instituições públicas ou privadas, que colaboram com a geração de conhecimento, processos, produtos e serviços de relevância pública”.

Zero carbono

A prefeitura da capital está participando da Global Covenant of Mayors for Climate e Energy, um grupo internacional que tem a missão de converter os municípios participantes em locais de zero carbono. Contando com mais de 50 cidades pelo mundo, o grupo está aliado ao pacto internacional “Prefeitos pelo Clima”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Bruno Laux

https://www.osul.com.br/tentativa-de-golpe/

Tentativa de golpe