28 de maio de 2022

A senadora Simone Tebet (MDB) é a candidata da Terceira Via, se não houver percalços. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

A senadora Simone Tebet (MDB) é a candidata da Terceira Via, se não houver percalços. Tem o apoio do MDB, do Cidadania e provavelmente do PSDB. Mostrou senso político e competência. Terá recursos e tempo de tevê. Ficha Limpa. Articulada e combativa.

Vai se tornar viável? Aí você já está querendo saber demais.

Imposto Sindical

No Brasil existem mais de 15 mil sindicatos. Há mais sindicatos no Brasil do que no resto do mundo. Na Argentina são 91 ; no Reino Unido,168 e na Alemanha, 8. Quem você acha que está certo?

Com o fim do imposto sindical acabou uma vergonhosa sinecura. Com Lula, vai voltar.

Lula-Alckmin

O lançamento das candidaturas Lula-Alckmin marcou o momento mais alto e expressivo da aliança. Parece que acertaram a mão.

A frase de Alckmin é para ser lembrada: “ Há momentos em que, antes da aliança determinar a missão, é a missão que determina a aliança”.

Ataques a tiros

No mínimo 15 pessoas morreram em um novo ataque a tiros em uma escola de Uvalde, Texas.

Nos últimos 10 anos nos EUA mais de 500 pessoas foram mortas nesses ataques tresloucados – idosos, mulheres, crianças, adultos indefesos, em escolas, shopping, praças públicas. Não relacionar esses atos tenebrosos à facilidade de comprar armas na América equivale a acreditar que a terra é plana.

Gente de bem e armas

Bolsonaro : “Quero que todo cidadão de bem tenha uma arma de fogo “.

Armas estão mais o mal do que para gente de bem. Gente de bem é da paz, ama os seus, lê, ouve música, vê filmes, trabalha duro, celebra a vida.

No mundo de gente de bem há muitas, muitas coisas mais valiosas do que armas.

Humor rombudo

Com aquele humor rombudo e aquela falta de classe que lhe são peculiares, Bolsonaro, no cercadinho, perguntou a um homem de cor se ele era pesado em arrobas. A cotação do boi no mercado é em arrobas.

Bolsonaro produz arrobas de baixarias e vulgaridades.

Estupidez ou má fé

As experiências brasileiras com vacinas e urnas eletrônicas eram tomadas como exemplo de excelência e da nossa capacidade –motivo de orgulho até.

Por estupidez ou má fé, Bolsonaro sistematicamente criou caso, botou em dúvida e destruiu a confiança em experiências provadas e confiáveis. Não criou, não fez e destruiu.

Militares

A presença de militares no governo se espalhou como fogo morro acima e água morro abaixo no governo Bolsonaro. É uma epidemia.

Os militares, de sua vez, tiveram melhoras salariais e benesses em nível superior ao civis. Bolsonaro aparelhou o governo com o Partido Militar.

Covid na China e no Brasil

O presidente Bolsonaro , com aquele ar de inteligência que às vezes ele se permite, falando do lockdown na China : “ Por que na China tem Covid? Não é de lá que veio a vacina?”

O jornalista Marcelo Leite, na Folha, esclarece: A China tem até agora pouco mais de 15 mil mortos de Covid, para uma população de 1,4 bilhão de habitantes. O Brasil tem 665 mil, com 213 milhões de habitantes. Para saber a diferença é preciso saber fazer contas.

Petrobras

Mudou de novo o presidente da Petrobras. O último durou só 39 dias. O governo vai mudar a direção da Petrobras até encontrar alguém que congele os preços dos combustíveis até depois da eleição.

