Brasil Terceiro voo em dois dias traz 187 deportados dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2022

Mais um voo com deportados chega em Minas Gerais. (Foto: Reprodução da TV)

Um voo com mais 187 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (5).

Segundo a BH Airport, que administra o terminal, o avião, vindo de El Paso, no Texas, pousou em Minas Gerais por volta das 13h15.

Este é o terceiro voo com deportados dos Estados Unidos com destino ao aeroporto em dois dias. Nesta sexta-feira (4), um avião com 92 brasileiros, e outro, com 101, chegaram a Confins.

Desde outubro de 2019, quando o tratamento a imigrantes ilegais foi alterado no governo Trump e aceito pelo Itamaraty, já são 54 voos.

A chegada do primeiro voo naquele ano marcou a retomada de uma medida que não era aceita pelo Brasil desde 2006. Mesmo com a eleição de Joe Biden, a situação não mudou.

Veja abaixo as datas e a quantidade de deportados nos voos que chegaram ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins:

– 26 de outubro de 2019 – voo com 50 pessoas;

– 24 de janeiro de 2020 – voo com 60 pessoas;

– 7 de fevereiro de 2020 – voo com 100 pessoas;

– 14 de fevereiro de 2020 – voo com 86 pessoas;

– 19 de fevereiro de 2020 – voo com 17 pessoas;

– 2 de março de 2020 – voo com 113 pessoas;

– 6 de março de 2020 – voo com 55 pessoas;

– 9 de março de 2020 – voo com 42 pessoas;

– 16 de março de 2020 – voo com 64 pessoas;

– 20 de março de 2020 – voo com 47 pessoas;

– 23 de março de 2020 – voo com 38 pessoas;

– 27 de março de 2020 – voo com 43 pessoas;

– 3 de abril de 2020 – voo com 37 pessoas;

– 24 de abril de 2020 – voo com 85 pessoas;

– 15 de maio de 2020 – voo com 80 pessoas;

– 29 de maio de 2020 – voo com 22 pessoas;

– 19 de junho de 2020 – voo com 39 pessoas;

– 17 de julho de 2020 – voo com 33 pessoas;

– 21 de agosto de 2020 – voo com 52 pessoas;

-25 de setembro de 2020 – voo com 52 pessoas;

– 30 de outubro de 2020 – voo com 51 pessoas;

– 4 de dezembro de 2020 – voo com 29 pessoas;

– 21 de maio de 2021 – voo com 30 pessoas;

– 4 de junho de 2021 – voo com 83 pessoas;

– 18 de junho de 2021 – voo com 99 pessoas;

– 2 de julho de 2021 – voo com 94 pessoas;

– 9 de julho de 2021 – voo com 110 pessoas;

– 23 de julho de 2021 – voo com 125 pessoas;

– 30 de julho de 2021 – voo com 125 pessoas;

– 6 de agosto de 2021 – voo com 73 pessoas;

– 13 de agosto de 2021 – voo com 130 pessoas;

– 20 de agosto de 2021 – voo com 127 pessoas;

– 27 de agosto de 2021 – voo com 100 pessoas;

– 3 de setembro de 2021 – voo com 97 pessoas;

– 10 de setembro de 2021 – voo com 130 pessoas;

– 17 de setembro de 2021 – voo com 91 pessoas;

– 8 de outubro de 2021 – Primeiro voo com 103 pessoas;

– 8 de outubro de 2021 – Segundo voo com 86 pessoas;

– 15 de outubro de 2021 – voo com 98 pessoas;

– 22 de outubro de 2021 – voo com 45 pessoas;

– 5 de novembro de 2021 – voo com 67 pessoas;

– 12 de novembro de 2021 – voo com 37 pessoas;

– 19 de novembro de 2021 – voo com 32 pessoas;

– 3 de dezembro de 2021 – voo com 50 pessoas;

– 17 de dezembro de 2021 – voo com 99 pessoas;

– 31 de dezembro de 2021 – voo com 119 pessoas;

– 7 de janeiro de 2022 – voo com 94 pessoas;

– 14 de janeiro de 2022 – voo com 98 pessoas;

– 21 de janeiro de 2022 – 1º voo com 66 pessoas;

– 21 de janeiro de 2022 – 2º voo com 28 pessoas;

– 26 de janeiro de 2022 – voo com 211 pessoas;

– 4 de fevereiro de 2022 – 1º voo com 92 pessoas;

– 4 de fevereiro de 2022 – 2º voo com 101 pessoas;

– 5 de fevereiro de 2022 – voo com 187 pessoa.

