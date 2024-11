Rio Grande do Sul Termina neste domingo o período de pré-matrículas na rede estadual de ensino

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

Procedimento é realizado no site da Secretaria da Educação. (Foto: Reprodução)

Até este domingo (1º), prossegue a fase de pré-matrícula nas instituições da rede estadual de ensino, com inscrições para ingresso no 1° ano do Ensino Fundamental e ou do Ensino Médio, incluindo as modalidades regular, Curso Normal (incluindo aproveitamento de estudos) e educação técnico-profissionalizante. O procedimento é on-line, por meio do site educacao.rs.gov.br.

Quem já possui matrícula ativa é rematriculado de forma automática desde que sua frequência escolar tenha sido de ao menos 75% nas aulas deste ano letivo. Já os interessados em trocar de escola precisam ficar atentos aos prazos da segunda etapa da pré-matrícula, quando será aberto o período de transferências.

Da mesma forma, estudantes do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental e da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio que já estejam matriculados em escolas municipais ou privadas mas desejam ingressar no sistema estadual precisam realizar a matrícula durante essa segunda etapa.

As designações para as escolas pretendidas serão realizadas a partir de 6 de janeiro, com o envio de informações aos responsáveis pelos estudantes, através do e-mail cadastrado junto à Secretaria da Educação (Seduc). Recomenda-se conferir os dados no mesmo site, na aba “Matrícula – Chamada Pública”.

O processo de definição do colégio pretendido leva em conta fatores como a idade do estudante e a proximidade de sua casa à instituição de ensino. É dada prioridade a crianças mais novas (exceto nos casos em que o aluno já tenha irmãos matriculados na escola desejada).

Ao fazer o pedido de transferência, o responsável legal ou o próprio estudante (quando maior idade) pode indicar até três escolas, organizadas em ordem de preferência. É possível escolher opções que ofereçam o Ensino Médio em Tempo Integral.

Os estudantes que ingressarão na 2ª série do Ensino Médio precisam escolher o modelo “Itinerário Formativo – Trilha de Aprofundamento Curricular”. Até o dia 20 de dezembro, eles devem acessar o aplicativo “Escola RS” (disponível para download gratuito), realizar o login e selecionar a opção desejada.

Efetivação da matrícula

Para as matrículas, a inscrição ou pedido de transferência só pode ser efetivado de forma presencial. De 6 a 17 de janeiro, os candidatos às vagas devem entregar, acompanhados de um responsável legal, os seguintes documentos na escola designada:

– Certidão de nascimento ou RG do estudante;

– CPF e documentos do responsável;

– Comprovante de residência;

– Para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental: Cartão Nacional de Saúde, Número de Identificação Social e atestado de vacinação (para alunos do 1º Ano do Ensino Fundamental). Para ingressar nessa etapa, o requisito idade mínima de 6 anos completos até 30 de março de 2025.

(Marcello Campos)

