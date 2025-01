Rio Grande do Sul Termina sexta-feira no RS o prazo para quitação do IPVA com desconto máximo de quase 25%

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dia 31 também é a data-limite para opção pelo parcelamento em até seis vezes. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Quem ainda não pagou no Rio Grande do Sul o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 pode obter desconto de até 24,8% no valor do tributo se providenciar a quitação em cota única até esta sexta-feira (31). A data também marca o fim do prazo para opção pelo parcelamento em até seis vezes.

Para o abatimento máximo é levada em conta a soma do índice de 6% pela antecipação do valor e os benefícios dos programas “Bom Motorista” e “Bom Cidadão”. Já no caso do fracionamento, a opção exige que a primeira cota seja paga até sexta, com redução de 6%, depois 3% em fevereiro e 1% em março – quem optar pelo uso do sistema pix precisa gerar um novo QR Code a cada mês.

Neste ano, o contribuinte tem uma novidade: todos os veículos tem como data-limite para quitação do IPVA o dia 30 de abril. Em caso de dúvida, deve ser acessado o site ipva.rs.gov.br.

“Bom Motorista”

Os descontos para bons motoristas estão mantidos como nos anos anteriores e variam em três faixas conforme o período sem registro de infrações no trânsito.

Para os condutores sem registro de infrações nos sistemas de informações do Rio Grande do Sul no período entre 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2024 (três anos), a redução será de 15%.

Já quem não recebeu multa depois de 1º de novembro de 2022 (dois anos) tem direito a desconto de 10% e, depois de 1º de novembro de 2023 (um ano), a 5%.

“Bom Cidadão”

Também em três faixas, a redução no valor do IPVA pelo Bom Cidadão resulta da participação do contribuinte (pessoa física) no programa “Nota Fiscal Gaúcha” (NFG) e a solicitação de notas com CPF na hora da compra.

O desconto máximo de 5% será para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para o contribuinte que somar entre 51 a 99 documentos fiscais devidamente registrados. Ao todo, 37% da frota tributável terá direito ao benefício.

Saiba mais

– Quem paga IPVA: todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2006, exceto os isentos em lei.

– Como pagar: para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.

– Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code: no aplicativo “IPVA RS”, disponível para download gratuito nas plataformas App Store ou Google Play ou no site sefaz.rs.gov.br. Para uso em computador ou notebook, é possível acessar o site e utilizar os serviços a partir de login da conta gov.br.

– Onde pagar: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de Pix disponível em mais de 760 instituições.

– Site e aplicativo: a fim de ampliar a segurança do usuário, o acesso aos serviços disponíveis por meio do site do IPVA RS passou a ser feito somente por meio do login gov.br. Com a mudança, o usuário que precisar consultar o valor do tributo ou gerar o QR Code para pagamento será encaminhado automaticamente ao cadastro federal.

O aplicativo pode ser baixado ou atualizado para dispositivos móveis nas plataformas Play Store (Android) e na App Store (iOS). Para uso em computador ou notebook, é possível acessar o site e utilizar seus serviços a partir do login da conta gov.br. São necessários os selos Prata ou Ouro.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/termina-sexta-feira-no-rs-o-prazo-para-quitacao-do-ipva-com-desconto-maximo-de-quase-25/

Termina sexta-feira no RS o prazo para quitação do IPVA com desconto máximo de quase 25%

2025-01-27