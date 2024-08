Geral Terremoto de magnitude 5,4 atinge Lisboa e acorda portugueses na madrugada

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

O tremor foi fortemente sentido na capital portuguesa e no Porto e é um dos mais fortes em décadas no país. (Foto: Reprodução)

Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu na madrugada dessa segunda-feira (26) os arredores de Lisboa, em Portugal. O tremor foi fortemente sentido na capital portuguesa e no Porto e é um dos mais fortes em décadas no país, que já foi atingido por um dos piores terremotos do mundo, no século 18.

O terremoto ocorreu pouco depois das 5h no horário local (1h no horário de Brasília), e teve o epicentro no mar, a 52 quilômetros da costa de Setúbal, cidade nos arredores de Lisboa.

O Instituto de Pesquisas Geológicas dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), que monitora tremores pelo mundo em tempo real, registrou uma magnitude de 5,4. Já o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) disse que o terremoto teve magnitude 5,3.

Ainda de acordo com o USGS, o terremoto ocorreu em uma profundidade de 17,5 quilômetros da superfície, que é considerada baixa e aumenta a intensidade do tremor.

Além de Lisboa, o terremoto também foi sentido no Porto e várias regiões por todo o país europeu, que, no século 18, foi atingido por um megaterremoto que é um dos maiores já registrados na história. O governo disse que não havia registrado um tremor tão forte desde um terremoto que atingiu o país em 1969.

A agência de proteção civil de Lisboa afirmou ter recebido centenas de chamadas pedindo orientação, mas, não havia relatos de danos ou vítimas no país, segundo disse o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Também não houve alertas por tsunami.

Marcelo Rebelo de Sousa, se reuniu com o ministro de Estado e o primeiro-ministro em função para avaliar o episódio. Na reunião, Sousa destacou a “resposta rápida” e “boa coordenação” entre a Proteção Civil e o governo.

O tremor dessa segunda, um dos mais fortes das últimas décadas, reacendeu em Lisboa as memórias do megaterremoto que atingiu a cidade no século XVIII e é considerado um dos piores terremotos já registrados na história mundial.

Na ocasião, a cidade foi destruída após um terremoto com magnitude entre 8,5 e 9. O tremor foi seguido de um tsunami e um incêndio que se espalhou pela capital portuguesa e durou seis dias. Segundo os registros que se tem da época, entre 20 mil e 100 mil pessoas morreram.

A cidade teve de ser quase inteiramente reconstruída após o episódio, que também foi um marco para registro e prevenção de terremotos no mundo. As informações são do portal de notícias G1.

2024-08-26