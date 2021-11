Mundo Terremoto de magnitude 7,5 abala selva norte do Peru

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

O movimento telúrico foi registrado às 05h52 no horário local com epicentro a 98 quilômetros ao leste de Santa Maria de Nieva em Condorcanqui Foto: Reprodução O movimento telúrico foi registrado às 05h52 no horário local (07h52 em Brasília) com epicentro a 98 quilômetros ao leste de Santa Maria de Nieva em Condorcanqui. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Um forte terremoto de 7,5 graus de magnitude abalou, neste domingo (28), a selva norte do Peru e uma vasta região distante da costa central do país sem causar vítimas ou alerta de tsunami, segundo as primeiras informações das autoridades.

O movimento telúrico foi registrado às 05h52 no horário local (07h52 em Brasília) com epicentro a 98 quilômetros ao leste de Santa Maria de Nieva em Condorcanqui, Amazonas, floresta do norte do Peru, a uma profundidade de 131 quilômetros, afirmou o Instituto Geofísico local.

A grande profundidade do terremoto na amazônia peruana fez com que a onda expansiva fosse maior e afetasse quase metade do país, na zona norte e central, incluindo regiões costeiras e andinas como Cajamarca, Piura, Tumbes, Lambayeque, Ancash e Lima.

A Defesa Civil informou, em seu primeiro relatório, que até o momento não foram registrados danos pessoais. Santa Maria de Nieva é uma região pouco habitada, onde moram indígenas amazônicos e está à margem do rio Nieva, na fronteira com o Equador.

“Todos saímos para a rua, estamos muito assustados”, disse à rádio RPP Lucía, que se comunicou por telefone na cidade de Chota em Cajamarca, região de onde é o presidente peruano Pedro Castillo.

“Foi muito forte”, disse outro ouvinte que se identificou como Juan à rádio RPP, em Chiclayio na região de Lambayeque.

