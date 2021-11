Rio Grande do Sul Motorista morre e outras três pessoas ficam feridas em acidente em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2021

Conforme a Brigada Militar, além da Montana, o acidente envolveu ainda um Peugeot e e um Corsa Foto: Brigada Militar/Divulgação Conforme a Brigada Militar, além da Montana, o acidente envolveu ainda um Peugeot e e um Corsa. (Foto: BM/Divulgação) Foto: Brigada Militar/Divulgação

Um homem de 34 anos morreu vítima de um acidente na noite de sábado (27), em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

A colisão ocorreu no cruzamento entre a Avenida Bruno Segalla (perimetral) e a Travessa Rio Grande, no bairro Kayser. A vítima foi identificado Marcio Barbosa do Santos, que dirigia uma Montana e acabou morrendo no local.

Além da Montana, o acidente envolveu ainda um Peugeot e e um Corsa. Outras três pessoas ficaram feridas na colisão, um homem que estava na Montana e um que estava no Corsa.

Já o condutor do Peugeot, de 19 anos, encontra-se sob custódia no Hospital Pompéia. De acordo com informações da Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, ele estava embriagado no momento do acidente e deverá ser preso.

